Różnorodność — rzeczywistość, która wyłoniła się sama

Case study Totalizator Sportowy - z konkursu Siła Przyciągania 2019.

W ciągu ostatnich dwóch lat Totalizator Sportowy przeszedł drogę od firmy, której domeną jest tradycyjny kanał sprzedaży naziemnej po organizację, która weszła w e-commerce i rozszerzyła swoją działalność o nowe linie biznesowe. W efekcie, w ciągu półtora roku zatrudniliśmy ponad 650 nowych pracowników z czego co czwarty zatrudniony jest w obszarze nowych technologii. Zmieniły się też proporcje w strukturze wiekowej naszego zespołu, jak i czasu zatrudnienia. Osoby, które do nas dołączyły pracowały w firmach o różnych kulturach organizacyjnych. Tym samym, w krótkim czasie, zauważalnie zmieniła się rzeczywistość wewnątrz firmy i naturalnie wyłoniła różnorodność. Nasz zespół ma doświadczenie we współpracy międzypokoleniowej i jest w pewnym sensie naturalnie przygotowany na różnorodność. Połączenie pozornie odległych światów mogło wydawać się trudne, jednak bardzo szybko okazało się, że nie ma reguły, według której to młodzi ludzie wnoszą innowacyjne spojrzenie — często robią to osoby, które swoje doświadczenie zawodowe budowały przez lata w wielu organizacjach.