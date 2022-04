Rubel znów się umocnił

Podczas porannego handlu w Moskwie, kurs zyskiwał w stosunku do dolara ponad 2,1 proc. i kształtował się na poziomie 73,80 rubli. Jeszcze mocniejsza aprecjacja miała miejsce względem euro i sięgała 2,6 proc. co pozwoliło parze zejść do pułapu 78,01 rubli.

Według obserwatorów rynku, sytuacja rubla nie jest jednak tak optymistyczna jakby to wyglądało na pierwszy rzut oka. Notowania rosyjskiej waluty są „sztucznie” wspierane, a poniedziałkowe wzmocnienie jest głównie wynikiem oczekiwań związanych z rekordowymi 3 bln rubli (40,25 mld USD), które firmy muszą do końca kwietnia dokonać wpłacić do budżetu państwa w formie podatków. Część przedsiębiorców musi w tym celu sprzedawać waluty obce.

Tymczasem zaplanowane na piątek posiedzenie Banku Rosji w sprawie stóp procentowych prawdopodobnie obniżki stawki, co grozi osłabieniem rubla. Nie jest to jednak przesądzone, gdyż sytuacja rosyjskich rynków i gospodarki, objętych sankcjami daleko odbiega od normalności i „rządzi się” obecnie swoimi prawami.