Ryzyko recesji w USA wzrosło, ale zwroty będą się poprawiać

Vanguard Group, drugi co do wielkości zarządzający aktywami na świecie, przekazał w środę, że gospodarka USA ma coraz większe szanse na popadnięcie w recesję w ciągu najbliższych dwóch lat, ale podniosła swoje oczekiwania co do rocznych zwrotów z akcji i obligacji – donosi agencja Reutersa.

fot. Bloomberg