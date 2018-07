Sanford C. Bernstein: Ceny ropy wejdą w nowy supercykl

Niedobór inwestycji w branży naftowej sprawi, że ceny ropy wyjdą znacząco powyżej rekordu sprzed dziesięciu lat, zapowiada bank Sanford C. Bernstein.

Zobacz więcej Ropa naftowa fot. Bloomberg

Niemal dokładnie 10 lat temu po dekadzie silnych zwyżek ceny ropy naftowej przekroczyły 147 USD za baryłkę, co było wstępem do kryzysu finansowego. Zdaniem Sanforda C. Bernsteina już w najbliższych latach tamte pułapy zostaną przełamane, a to za sprawą niedostatecznych inwestycji w branży naftowej. Okresowe silne zniżki cen ropy oraz panująca na rynku nadpodaż sprawiły, że inwestorzy wymagali od spółek z branży przeznaczania zysków na dywidendy. Inwestycje w nowe moce wydobywcze były zaniedbywane, a skutkiem miałby być znaczący wzrost cen w przyszłości.



„Inwestorzy jeszcze zapłaczą nad niedoinwestowaniem w branży. Wszelkie niedobory podaży będą skutkowały zwyżkami cen, być może nawet dużo większymi niż skok do 150 USD za baryłkę, zanotowany w 2008 r.” – ostrzegają specjaliści w datowanej na piątek nocie do klientów.



Giganci naftowi przeszli przez rozpoczęte w 2014 r. załamanie cen ropy, ograniczając koszty i wyprzedając aktywa, przypominają analitycy Sanforda C. Bernsteina. Ich zdaniem obserwowana w tym czasie globalna nadpodaż ropy tylko zamaskowała chroniczne niedoinwestowanie branży. Wielkość kontrolowanych przez największe koncerny naftowe udokumentowanych rezerw jest obecnie o 30 proc. niższa niż w 2000 r., a wskaźnik reinwestycji zysków w branży znalazł się najniżej od pokolenia. Tymczasem w Azji w ciągu dwudziestu lat więcej niż miliard ludzi przeniesie się ze wsi do miast, a to oznacza wzrost popytu na samochody, podróże lotnicze, drogowy transport towarów oraz plastik, do którego produkcji używa się ropy.



„Jeśli do roku 2030 popyt na ropę będzie rósł, strategia wypłacania dywidend oraz niedostatecznego inwestowania w powiększanie rezerw tylko zasieje ziarna pod nowy supercykl w notowaniach ropy” – przewidują specjaliści Sanforda C. Bernsteina.