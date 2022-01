Rząd Singapuru dokona przeglądu swoich oficjalnych prognoz inflacyjnych po tym, gdy preferowany przez bank centralny wskaźnik bazowy wzrósł w grudniu ub.r. do najwyższego poziomu od lipca 2014 roku, pisze Reuters.

Inflacja bazowa w Singapurze wzrosła w grudniu ub.r. do 2,1 proc. w ujęciu rocznym. Był to odczyt wyższy od oczekiwań analityków ankietowanych przez Reutersa (1,7 proc.). W tym samym miesiącu inflacja konsumencka wzrosła do 4 proc. i była najwyższa od niemal dekady.