Skarbiec zarejestrował fundusz do PPK

TFI o niejasnej strukturze własnościowej chce wziąć udział w walce o pieniądze przyszłych emerytów.

Lada dzień Skarbiec TFI chce złożyć wniosek o wpis do rejestru pracowniczych planów kapitałowych (PPK) prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju.

— Mamy już fundusz wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych. W przyszłym tygodniu chcemy złożyć wniosek o wpis do rejestru PPK — zapowiada Agnieszka Łukawska, dyrektor departamentu ds. programów emerytalnych Skarbca TFI.

Zaznacza, że sąd zarejestrował fundusz Skarbca już 30 kwietnia 2019 r. By jednak wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru PPK, firma musi mieć potwierdzający to dokument. Ten zaś miał dotrzeć do TFI w tym tygodniu. Agnieszka Łukawska szacuje, że liczba firm walczących o rynek PPK nie przekroczy 20. Obecnie w rejestrze jest 13 podmiotów. Osiem z nich to TFI, trzy PTE (prowadzą OFE), a dwa to ubezpieczyciele. Skarbiec TFI jest spółką zależną notowanego na giełdzie Skarbca Holdingu.

Od pewnego czasu głównymi rozgrywającymi w akcjonariacie holdingu są Vendo FIZAN i Real Estate Investments FIZAN, do których oficjalnie nikt nie chce się przyznać. „PB” opisał powiązania z Perłą — Browarami Lubelskimi, co może sugerować związki obu funduszy z Józefem Hubertem Gierowskim. Niegdyś był on znanym inwestorem giełdowym. Potem przeprowadził kilka kontrowersyjnych transakcji, w wyniku których był nawet poszukiwany listem gończym (potem nakaz aresztowania uchylono, a list gończy zawieszono). Na początku maja zapytaliśmy Annę Milewską, prezes Skarbca Holdingu, kto jej zaproponował pracę w Skarbcu.

— Nie mogę tego ujawnić, nie otrzymałam żadnego upoważnienia w tym zakresie. Wiem natomiast, że byłam brana pod uwagę jako jedna z wielu osób — odpowiedziała prezes Skarbca.