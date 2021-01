Słyszeć to za mało, trzeba też słuchać

Radzie Dialogu Społecznego (RDS) zdecydowanie najlepiej wychodzą uroczystości pod żyrandolem w Pałacu Prezydenckim, związane ze zmianami kadrowymi.

W poniedziałek prezydent powołał w skład RDS reprezentantów szóstej organizacji zakwalifikowanej po stronie biznesowej – Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). Przy okazji stwierdził, że to „nowa organizacja, która została zarejestrowana w zeszłym roku”. Popełnił istotny błąd – FPP zwyczajną rejestrację w KRS jako organizacja przeprowadziła w 2016 r., natomiast w zeszłym roku wreszcie uzyskała, na podstawie art. 24 ustawy o RDS, postanowienie sądu o stwierdzeniu jej reprezentatywności – głównym warunkiem jest zrzeszanie pracodawców, zatrudniających łącznie co najmniej 300 tys. osób wykonujących pracę zarobkową – i w październiku rozpoczęła starania o akcesję do RDS. Rejestracja a ustawowa reprezentatywność to dwie całkowicie inne kategorie, ale widocznie dla doktora praw to zbyt mała rozdzielczość.