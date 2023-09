Śmiertelność spada, Klepsydra rośnie

Grupa Klepsydra, jedyna na polskiej giełdzie spółka z branży pogrzebowej, prowadzi rozmowy o przejęciu kilku kolejnych podmiotów.

Łączne przychody spółek z Grupy Klepsydra w pierwszym półroczu tego roku przekroczyły 17,05 mln zł, a jej zysk netto sięgnął 2,8 mln zł.

- Rok wcześniej łączna sprzedaż i wyniki spółek, które dziś należą do naszej grupy, były na podobnym poziomie. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że wynikająca głównie z pandemii koronawirusa fala wysokiej śmiertelności coraz bardziej opada i w tym roku mamy w Polsce mniej zgonów niż w minionym roku – mówi Marek Cichewicz, prezes Grupy Klepsydra.

Również łączna liczba usług, jakie w zeszłym półroczu wyświadczyła grupa – prawie 1,4 tys. pochówków, blisko 4,9 tys. kremacji i ponad 320 międzynarodowych zleceń transportu zmarłych - była podobna jak rok wcześniej.

- W przypadku kremacji zanotowaliśmy kilkuprocentowy wzrost – dodaje prezes grupy.

Według jego szacunków, opartych na danych GUS dotyczących liczby zgonów w ciągu 30 pierwszych tygodni tego roku, śmiertelność w 2023 r. wyniesie 406-410 tys.

- To spadek w stosunku do danych dotyczących 2022 r., kiedy w Polsce zmarło około 448 tys. osób. Zakładam jednak, że łączna liczba naszych usług w tym roku będzie podobna jak w minionym. To oczywiście będzie oznaczać wzrost procentowego udziału Grupy Klepsydra w rynku pochówków – mówi Marek Cichewicz.

W 2022 r. spółki należące do Grupy Klepsydra przeprowadziły blisko 2,6 tys. pogrzebów, ponad 8,9 tys. kremacji i zrealizowały 690 międzynarodowych transportów zmarłych. Wcześniej Grupa Klepsydra miała 29,6 mln zł przychodów, co przełożyło się na 5,1 mln zł zysku netto.

W pierwszej połowie tego roku Grupa Klepsydra stała się spółką publiczną dzięki odwrotnemu przejęciu notowanej na NewConnect spółki Merit. Jest pierwszym i na razie jedynym podmiotem z branży pogrzebowej na warszawskim parkiecie. Przy tej okazji spółka ogłosiła plany na kilka najbliższych lat. Chce w ciągu pięciu najbliższych lat skonsolidować około 20 podmiotów i osiągnąć około 10-procentowy udział w krajowym rynku pogrzebowym. Grupa Klepsydra jest zainteresowana przede wszystkim konkurentami działającymi w dużych lub średnich miastach Polski. Na akwizycje planuje przeznaczać do 80 proc. corocznych zysków.

Pierwsze tego typu przejęcie zrealizowała pod koniec czerwca. Kupiła 67,62 proc. udziałów krakowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (PUK). W planach na ten rok ma jeszcze przynajmniej jeden tego typu zakup.

- Prowadzimy rozmowy na temat przejęć z kilkoma właścicielami firm z branży funeralnej. Niektórzy sami wyszli z tą inicjatywą, do innych zgłosiliśmy się my. Negocjacje są na bardzo różnych etapach, ale zakładam, że w tym roku uda się nam przeprowadzić jeszcze przynajmniej jedną akwizycję – mówi Marek Cichewicz.

Najchętniej widziałby pod skrzydłami Grupy Klepsydra firmy, które są liderami na lokalnych rynkach. Deklaruje, że jest zainteresowany zarówno przejęciem konkurencyjnych podmiotów na własność, jak i zakupem części udziałów i współpracy z dotychczasowymi właścicielami.

- Aby za pięć lat mieć 10 proc. polskiego rynku, co zapowiadaliśmy kilka miesięcy temu, powinniśmy co roku przejmować średnio trzy podmioty. W przyszłym roku skoncentrujemy się jednak przede wszystkim na analizie i weryfikacji poszczególnych firm, którymi jesteśmy potencjalnie zainteresowani. Przejęć może więc być mniej – wyjaśnia Marek Cichewicz.

Jeszcze w tym roku Grupa Klepsydra planuje przeprowadzić kierowaną emisją akcji, dzięki której chce zdobyć około 23 mln zł.

- Akcje zostaną zaoferowane polskim i zagranicznym inwestorom. Niektórzy już wstępnie wyrazili takie zainteresowanie przy okazji poprzedniej emisji akcji – mówi prezes.

Ocenia, że taka suma oraz 6,75 mln zł, jakie spółka uzyskała dzięki wcześniejszej tegorocznej emisji akcji, powinna wystarczyć na zaplanowany rozwój grupy. Nie rozważa więc żadnych kolejnych emisji, ani akcji, ani obligacji.