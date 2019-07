Solaris dostarczy do Mediolanu nawet 250 autobusów elektrycznych

Nawet 250 autobusów elektrycznych dostarczy mediolańskiemu przewoźnikowi ATM Milano spółka Solaris Bus & Coach. Rozpoczęcie dostaw pierwszej partii 40 autobusów ma się rozpocząć za rok.

Jak poinformował we wtorek wielkopolski producent autobusów i trolejbusów, umowa ramowa na dostawę łącznie do 250 autobusów elektrycznych dla ATM Milano to jeden z największych przetargów wygranych do tej pory przez firmę Solaris i największy dotyczący pojazdów elektrycznych w Europie.



"Mediolański przewoźnik ma ambicje do końca 2030 roku całkowicie zrezygnować z autobusów z konwencjonalnym napędem, a producent Urbino electric ma odegrać niemałą rolę w tej elektromobilnej rewolucji. Dzięki ogromnej umowie ramowej Solaris umocnił się na pozycji lidera wśród europejskich producentów autobusów elektrycznych" – podała spółka w komunikacie.



Jak zaznaczono, łączna wartość umowy ramowej może wynieść ponad 192 mln euro. Rozpoczęcie dostaw pierwszej partii 40 autobusów ma się rozpocząć w czerwcu 2020 roku.



Autobusy, na które zdecydował się Mediolan, to Urbino 12 electric - model, który obecnie jeździ po ulicach kilkudziesięciu miast w 17 państwach Europy.



12-metrowe elektryczne Urbino będzie wyposażone w baterie Solaris High Energy o łącznej pojemności ponad 240 kWh. Energia w nich będzie uzupełniana poprzez tzw. pantograf odwrócony, czyli urządzenie, które będzie obniżało się z masztu ładowarki na autobus; ładowanie będzie się też odbywało w zajezdni.



Jednostką napędową elektrycznych autobusów będzie oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami o mocy 110 kW każdy.



W autobusie pomieszczą się 82 osoby, w tym 26 na miejscach siedzących. Pojazd będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, funkcjonalną zatoczką dla wózków inwalidzkich oraz 14 miejsc o zwiększonej dostępności z niskiej podłogi.



W samym Mediolanie autobusy Urbino są znane od 2014 roku. W stolicy północnych Włoch kursuje 150 autobusów Solarisa, w tym 25 elektrycznych. Producent na rynek włoski dostarczył już ponad 40 autobusów bateryjnych. Oprócz Mediolanu zakupili je klienci z Bergamo i Bolzano. Ponadto, do tego ostatniego klienta w 2021 roku Solaris dostarczy 12 autobusów wodorowych.



Solaris Bus & Coach S.A. to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Do tej pory wyprodukował ponad 17 tys. pojazdów.



Pojazdy firmy były wielokrotnie nagradzane za jakość i innowacyjność w Polsce i Europie. Autobus Urbino 12 electric wygrał prestiżowy europejski konkurs „Bus of The Year 2017”. We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach S.A. dołączył do grupy CAF, która objęła 100 proc. udziałów w spółce.