Spółka z GPW zirytowała Lidla

Przy warszawskich ulicach pojawiły się reklamy zachęcające, by… nie iść do Lidla. Szybko zniknęły. Stoi za tym Tower Investments z GPW.

Kierowcy zmierzający w poniedziałek do pracy w Warszawie mogli natknąć się na nietypowy widok — przy głównych arteriach komunikacyjnych pojawiły się billboardy z napisem: „Jedziesz do Lidla? Szkoda zdrowia”. O sprawie jako pierwsze napisały „Wiadomości Handlowe”. Początkowo spekulowano, że billboardy to element kampanii reklamowej samego Lidla, ale sieć szybko wydała oświadczenie, w którym się od nich odcięła. Jak się okazuje, za kampanią stoi notowana na GPW spółka Tower Investments.