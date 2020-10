Spotify gra coraz głośniej i nie tylko

Popularny serwis oferujący streaming muzyki pochwalił się wynikami za trzeci kwartał.

Ma się czym chwalić, bo powiększył bazę do 320 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, co oznacza wzrost o 29 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie ma już 144 mln subskrybentów, czyli użytkowników, którzy płacą za usługę i nie korzystają z darmowej wersji wypełnionej reklamami. To również skok rok do roku o 27 proc. Szwedzki serwis jest zresztą liderem w kategorii płatnych usług i według danych Counterpoint Research kontroluje 34 proc. rynku, wyprzedzając Apple Music i Amazon Music. W rankingu darmowego streamingu nie ma sobie równych chiński Tencent Music. Spotify mocno inwestuje nie tylko w ofertę muzyczną, ale także w podcasty. Pod koniec maja z firmą związał się Joe Rogan — najbardziej znany jako komentator MMA i prowadzący reality show Fear Factor, którego program z podcastami jest na platformie dostępny od września, a do końca roku zniknie z innych serwisów.