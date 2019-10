Sprawdź, jak jeszcze wykorzystać faktoring w rozwoju firmy

Dzięki natychmiastowemu uwolnieniu pieniędzy z faktur za pomocą faktoringu, świetnie rozwijające się firmy regularnie zwiększające zakres działania i sprzedaż, mogą także sfinansować realizację nowych zleceń czy wygrane przetargi — podkreśla Dariusz Daniluk, prezes zarządu Idea Money SA.

Choć z roku na rok coraz więcej przedsiębiorców korzysta z faktoringu, świadomość produktu i jego zalet nadal jest dość niska. Wiele osób jest zdania, że faktoring to przede wszystkim ostatnia deska ratunku dla firm, które znalazły się w sytuacji, w której brakuje im środków na podstawową działalność czy uregulowanie pilnych bieżących zobowiązań. W konsekwencji firmy korzystające z usługi postrzegane bywają jako niepewni bądź nieudolni partnerzy handlowi. Nic bardziej mylnego! Faktoring oferuje bowiem znacznie więcej niż gwarancja płynności finansowej, a jako narzędzie finansowe, alternatywne dla kredytu obrotowego, może w szybki sposób przyczynić się do rozwoju tych firm, które potrafią optymalnie je wykorzystywać.

Płynność finansowa przede wszystkim

Oczywiście podstawową rolą usługi faktoringowej jest zagwarantowanie przedsiębiorstwu płynności finansowej. Dlaczego jest to tak ważne? Wysoki poziom płynności zapewnia bezpieczeństwo i pozwala na rozwój firmy, podczas gdy niska płynność może się przełożyć na niezdolność do regulowania zobowiązań w terminie, doprowadzić do utraty zaufania kontrahentów, a w konsekwencji do utraty zleceń i upadłości firmy. W sytuacji, w której wysokość kapitału firmy równa się wysokości jej bieżących zobowiązań, a właściciel przedsiębiorstwa nie dysponuje praktycznie żadnym kapitałem obrotowym netto, stanowiącym bufor w przypadku opóźnień w płatnościach ze strony kontrahentów, awarii maszyn czy konieczności realizacji nowych zleceń w obliczu środków firmy zamrożonych w fakturach, faktoring rzeczywiście może się okazać finansowym kołem ratunkowym. Stanowi wtedy idealne, łatwo dostępne źródło finansowania zewnętrznego, które podobnie jak kredyt obrotowy gwarantuje firmom bez odpowiedniego zaplecza kapitałowego stabilność działania i możliwości rozwoju — przekonuje Dariusz Daniluk, prezes zarządu Idea Money SA.

Opóźnienia w płatnościach głównym problemem polskich firm

Jak się okazuje, groźba utraty płynności finansowej — głównego elementu umożliwiającego ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa, to jeden z głównych problemów polskich przedsiębiorców, szczególnie jeśli chodzi o mikro, małe i średnie firmy, które stanowią 99,8% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Wśród przyczyn tego problemu, poza utratą klientów, najczęściej wymieniane są opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów. Wielu z nich wychodzi z założenia „nie płacę, bo i mi nie płacą”, co sprawia, że krąg się zamyka. Faktoring to remedium na brak środków na uregulowanie zobowiązań i sposób na „odkorkowanie” ciężkiego łańcucha płatniczego, poważnie wpływającego na kondycję sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Faktoring zewnętrznym źródłem finansowania inwestycji

Opóźnienia w płatnościach lub sytuacja, w której klienci domagają się długich terminów płatności, to nie tylko brak środków na bieżącą działalność, raty leasingu, podatki czy uregulowanie zobowiązań wobec kontrahentów, ale także brak pieniędzy na inwestycje i rozwój. W takiej sytuacji faktoring okazuje się doskonałym źródłem finansowania, pozwalającym zainwestować w nowe technologie, nowych pracowników, maszyny czy systemy. Dzięki natychmiastowemu uwolnieniu pieniędzy z faktur za pomocą faktoringu świetnie rozwijające się firmy, regularnie zwiększające zakres działania i sprzedaż, mogą także sfinansować realizację nowych zleceń czy wygrane przetargi bez względu na to, jakie terminy płatności oferują na fakturach wystawianych swoim klientom. Co więcej, uzyskana za sprawą faktoringu elastyczność w oferowanych terminach płatności może być decydującym czynnikiem przy wyborze kontrahenta i tym samym przyczynić się do pozyskania przez przedsiębiorstwo nowych partnerów biznesowych.

Małe firmy w obliczu dużych zleceń i… długich terminów płatności

Jak wskazują raporty, wraz z opóźnieniami w płatnościach rośnie zadłużenie firm — głównie tych najmniejszych. Ich największymi dłużnikami są z kolei bardzo często duże spółki. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której mała, świetnie rozwijająca się firma oferująca dobry, a przede wszystkim pożądany przez klientów produkt, wchodzi we współpracę z dużą siecią handlową. Szansa na rozwój jest ogromna, podobnie jak pieniądze zainwestowane w realizację zlecenia, nadzieje przedsiębiorcy wielkie, zamówienia idą w tysiące sztuk, a terminy płatności… w miesiące oczekiwania na przelew! Taki deal, wbrew długofalowym korzyściom, może się okazać zabójczy dla firmy, i to właśnie w takiej sytuacji na ratunek właścicielom tych mniejszych przedsiębiorstw przychodzi faktoring. Możliwość wypłaty pieniędzy z faktury jeszcze tego samego dnia, w którym przedsiębiorca przekaże ją faktorowi do sfinansowania, to rozwiązanie podstawowego problemu współpracy z dużym partnerem i otwarte drzwi do dalszego rozwoju.

Faktoring sposobem na budowanie wizerunku rzetelnej marki

Faktoring wykorzystywany w celu terminowego uregulowania zobowiązań wobec partnerów biznesowych to także doskonały sposób na budowanie wizerunku rzetelnej marki. Terminowe płatności i realizacja powierzonych zleceń na czas to podstawa budowania renomy zaufanego partnera biznesowego, a co za tym idzie — zawiązywania wzorowych relacji, prowadzących do wzajemnych rekomendacji i pozyskiwania nowych kontrahentów. Terminowe lub natychmiastowe regulowanie płatności względem dostawców pozwala także wynegocjować atrakcyjne ceny, a stały dostęp do gotówki z faktur może się przydać w momencie, gdy nasz dostawca oferuje okresowe rabaty. Faktoring, coraz częściej wykorzystywany przez polskich przedsiębiorców, to zatem atrakcyjne źródło finansowania działalności i rozwoju mikro, małych i średnich firm, szczególnie w sytuacji, gdy mają one problemy z dostępnością kredytu obrotowego np. z racji stażu lub braku twardych zabezpieczeń. Umiejętnie wykorzystywany nie tylko w momentach problemów z płynnością, ale także w czasie intensywnego wzrostu i rozwoju firmy, faktoring jest usługą nie tylko bardzo praktyczną, lecz również wszechstronną.

Dowiedz się więcej na ideamoney.pl

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗