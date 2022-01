Start sezonu wyników

Podkreśliła ona, że podwyżka stóp w marcu może być konieczna, aby opanować umacniającą się inflację. Nie przełożyło się to jednak na wzrost rentowności na rynku długu czy umocnienie dolara. Oprocentowanie amerykańskich obligacji skarbowych w przypadku dziesięciolatek pozostaje blisko 1.7%, a kurs EURUSD dalej podąża w kierunku strefy oporu w okolicy 1.15. S&P500 stracił wczoraj 1.4%, a przemysłowy Dow Jones jedyne 0.5%. W piątkowy poranek notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy próbują odrabiać część wczorajszych strat. Na otwarciu handlu na Starym Kontynencie niemiecki Dax cały czas pozostaje w przedziale 15800, a 16000 pkt. Od dziś uwaga rynków z polityki monetarnej powinna przekładać się na sezon wyników, bowiem przed rozpoczęciem handlu na Wall Street poznamy rezultat działalności Wells Fargo czy Citigroup, które będą barometrem tego jak radziła sobie cała amerykańska gospodarka w końcówce 2021 roku i jednocześnie kształtowały się oczekiwania przed kolejnymi publikacjami.

Dziś w kalendarium makroekonomicznym uwagę należy zwrócić na grudniowe dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w USA. Dodatkowo opublikowany zostanie styczniowy raport Uniwersytetu Michigan obrazujący nastroje amerykańskich gospodarstw domowych. Opublikowane wczoraj dane o inflacji PPI w USA okazały się minimalnie poniżej konsensusu i wyniosły tak jak przed miesiącem 9.7% r/r ograniczając obawy dotyczące wzrostu cen surowców czy problemów w łańcuchu dostaw.

Na rynku walutowym pozytywnie wyróżnia się dziś japońska waluta, a kurs USDJPY spada poniżej 114. To po doniesieniach o potencjalnych podwyżkach stóp procentowych przez Bank Japonii przed pojawieniem się 2% inflacji. BoJ nigdy nie złożył zobowiązania, że nie będzie podwyższał stóp zanim inflacja wróci do celu. Jak na razie ma to być dyskusja wewnątrz banku centralnego, a ultra luźna polityka monetarna ma być utrzymywana przez cały 2022 rok.

Ropa po wczorajszej korekcie wraca powyżej 82 USD za baryłkę w przypadku odmiany WTI. Złoto natomiast pozostaje już poniżej strefy oporu na 1830 USD za uncję.

US500.f, Interwał Dzienny