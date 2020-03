Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 5,5 proc. i utrzymała się na tym samym poziomie, co w styczniu - poinformowała w czwartek PAP wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak. Podkreśliła, że od 1991 roku nigdy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w lutym nie był tak niski.

Jak podała PAP wiceminister Nowak, stopa bezrobocia w lutym wyniosła 5,5 proc., utrzymując się na tym samym poziomie, co w styczniu.



Jednocześnie zauważyła, że "to o 0,6 proc. mniej niż w lutym ubiegłego roku".



Ze wstępnych danych MRPiPS wynika, że liczba bezrobotnych na koniec lutego 2020 roku wyniosła 921 tys. osób i w porównaniu do końca stycznia 2020 roku spadła o 1,2 tys. osób (0,1 proc.).



"Po sezonowym wzroście liczby bezrobotnych w styczniu br., w lutym miał miejsce niewielki spadek liczby bezrobotnych – o 1,2 tys. osób. Taka sytuacja – wzrost bezrobocia w styczniu, a spadek już w lutym – wystąpiła także w trzech poprzednich latach" - powiedziała Nowak. Jej zdaniem, wynika to przede wszystkim z "ocieplenia klimatu, a w efekcie z łagodnego przebiegu zimy, dzięki czemu możliwe jest wczesne rozpoczęcie prac np. w budownictwie".



Spadek liczby bezrobotnych w lutym 2020 roku w porównaniu do stanu z końca stycznia odnotowano w 10 województwach. Największe w: podlaskim - o 1,8 proc., lubelskim (1,4 proc.) oraz kujawsko-pomorskim i opolskim (1 proc.).



Alina Nowak podkreśliła, że "począwszy od 1991 roku, nigdy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w lutym nie był tak niski".



W porównaniu do ubiegłorocznych danych, liczba bezrobotnych na koniec lutego bieżącego roku spadła o 95,7 tys. (9,4 proc.) - podało ministerstwo.



Według wstępnych danych resortu, liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym br. wyniosła 111,6 tysięcy.