Strażnik gotówki z NBP

Filar wolności

Zdaniem szefa NBP wypieranie gotówki z obiegu zagraża wolności obywatelskiej - zwłaszcza w obecnych warunkach. Trzykrotna obniżka stóp procentowych do historycznie niskiego poziomu w odpowiedzi na koronakryzys, sprawiła, że oszczędzanie na lokacie bankowej się nie opłaca, a zapotrzebowanie obywateli na banknoty i monety istotnie wzrosło. W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 r. (od marca do listopada) wartość gotówki w obiegu wzrosła o ok. 80 mld zł, czyli prawie o 1/3 w stosunku do stanu z grudnia 2019 r. - do ponad 320 mld zł.

W opinii Adama Glapińskiego „forsowanie przez niektóre banki, media i międzynarodowe koncerny ekonomii bezgotówkowej nie sprzyja wzmacnianiu i poszerzaniu wolności jednostek”. Wręcz przeciwnie, „generuje ryzyka dla bezpieczeństwa i suwerenności państw narodowych oraz dla wolności poszczególnych obywateli”. Zdaniem prezes NBP przykładem jest ograniczenie liczby bankomatów (w pierwszym półroczu 2020 r. o ponad 500, do 22,5 tys. ), a także brak dostępu klientów niektórych banków do banknotów o wysokim nominale: 200 i 500 zł.

Szef banku centralnego krytykuje też dążenie do zastąpienia gotówki innymi instrumentami płatniczymi. Podczas niedawnej konferencji podkreślił, że „gotówka nie może być marginalizowana”. Przypomnijmy, że zalecenie, aby płacić bezgotówkowo, wyszło z resortu finansów, który obecnie szykuje pakiet benefitów dla przedsiębiorców przyjmujących elektroniczne płatności. Promowała je też Państwowa Inspekcja Handlowa. Zdarzało się, że w sklepach niechętnie przyjmowano płatności gotówkowe w obawie przed wirusem, co wzbudziło gniew prezesa NBP. Nie ma przepisów, które zobowiązywałyby osobę prowadzącą działalność handlową do przyjmowania płatności w konkretnej formie — panuje swoboda zawierania umów. Szef banku centralnego chce tymczasem, żeby gotówkę akceptowano bezwarunkowo. W styczniu wystąpił do MF z inicjatywą zmian w przepisach. Zapowiedział także wprowadzenie do obiegu banknotu o nominalne 1000 zł, ale nie nastąpi to prędko. Przypomnijmy, że w 2017 r. wprowadzono banknot 500-złotowy.