STREFA EKSPERTÓW W różnorodności siła

Jak budować i rozwijać zespoły o różnorodnych kompetencjach — o tym mówili goście drugiego odcinka cyklu „Rozmowy Standard Chartered”: Emilia Tarnawska i Piotr Kulma.

Stabilnie już było. Pandemia okazała się czarnym łabędziem. Tak ekonomiści nazywają dramatyczne, niespodziewane wydarzenie zmieniające gospodarkę, w tym rynki finansowe. Jak poradzić sobie — a nawet odnosić sukcesy — w nieprzewidywalnej rzeczywistości? Standard Chartered znalazł na to skuteczny sposób: rozwija interdyscyplinarne zespoły, takie jak Treasury Modelling Hub, który od niemal dwóch lat działa w międzynarodowych strukturach Pionu Skarbu tej instytucji finansowej. Zespół ten funkcjonuje w ramach warszawskiego centrum usług biznesowych Standard Chartered i odpowiada za tworzenie modeli i platform wspierających zarządzanie globalnym bilansem banku.

Różne kompetencje

Jak budować zespoły o różnorodnych kompetencjach? Z tym pytaniem zmierzyli się goście drugiego odcinka cyklu „Rozmowy Standard Chartered” — przedstawiciele polskiego biura banku Standard Chartered: Emilia Tarnawska, dyrektor Obszaru Rekrutacji, z ponad 10-letnim doświadczeniem w budowaniu centrów kompetencyjnych, oraz Piotr Kulma, dyrektor Treasury Modelling Hub, z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem i wdrażaniu rozwiązań analitycznych, zdobytym w bankowości oraz branży doradczej i informatycznej. Rozmowę prowadził Krzysztof Girgiel z „Pulsu Biznesu”, którego interesowało to, dlaczego jeden z największych międzynarodowych banków podjął decyzję o utworzeniu w Polsce grupy wysokiej klasy ekspertów.

— Zadecydowała o tym dostępność talentów na polskim i warszawskim rynku. Znaleźli się wśród nich programiści ze znajomością języka Haskell, Java i innych, analitycy biznesowi i menedżerowie projektów oraz specjaliści od zarządzania ryzykiem finansowym. Od specjalistów oczekiwaliśmy nie tylko tego, by byli mocni merytorycznie, ale też biegle posługiwali się językiem angielskim, ponieważ zespół współpracuje z wieloma krajami — wyjaśniała Emilia Tarnawska.

Natomiast Piotr Kulma dodał, że duże znaczenie miała też bliskość ośrodków akademickich oraz licznych firm z branży bankowej i technologicznej. Warszawski rynek pracy jest atrakcyjny także dla profesjonalistów spoza Polski, np. z Europy Wschodniej, co znacznie rozszerza pulę dostępnych kandydatów. Wskazał, że poza konkretną wiedzą kierunkową u kandydatów szukał również dobrych umiejętności komunikacyjnych oraz z zakresu pracy w trybie projektowym — środowisku dynamicznych zmian i braku utartych schematów działania.

— Aby realizować bieżące potrzeby, nasz bank, podobnie jak każda inna firma, musi zachować pewien zasób płynnych środków, mówiąc obrazowo — zapas gotówki w portfelu. Nadzorcy bankowi w każdym kraju regulują minimalne poziomy takich środków. Tu zaczyna się nasza rola: modelujemy ryzyko płynności, czyli prognozujemy, jakie będą przepływy finansowe w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach — tłumaczył Piotr Kulma.

Inne wymogi stawiane kandydatom dotyczyły kompetencji miękkich, zwłaszcza umiejętności odnalezienia się w środowisku zróżnicowanym pod względem kompetencyjnym, osobowościowym i kulturowym. W końcu Standard Chartered to duża, matrycowa organizacja działająca na globalną skalę. Pracownicy Treasury Modelling Hub stanowią część międzynarodowego zespołu rozciągającego się od Wielkiej Brytanii, przez Polskę i Indie, po Singapur i Hongkong. Aby efektywnie współpracować z ludźmi z różnych stron świata, potrzeba dużych umiejętności budowania relacji na odległość i otwartości na odmienne punkty widzenia.

Przede wszystkim relacje

Tym większymi zdolnościami społecznymi musieli się wykazać kandydaci na stanowiska menedżerskie w Treasury Modelling Hub.

— Różnice mogą powodować napięcia, ale znacznie częściej przynoszą ciekawe pomysły i rozwiązania — podkreślała Emilia Tarnawska.

Zgadzający się z nią Piotr Kulma zwracał uwagę na ogromną odpowiedzialność liderów w tworzeniu przestrzeni do budowania poczucia przynależności i wspólnego celu w zróżnicowanych zespołach. Ich rola polega na organizowaniu przestrzeni do rozmów (nawet jeśli nie wynika to z potrzeb biznesowych), docenianiu zgłaszanych pytań i wątpliwości oraz tworzeniu kultury, w której pracownicy nie obawiają się powiedzieć „nie wiem”.

— Dojrzali specjaliści mają świadomość swojej wiedzy, ale też świadomość jej ograniczeń. Gdy coś wykracza poza ich kompetencje, śmiało przyznają się do tego. Wtedy inni przejmują pałeczkę — opisywał dyrektor Treasury Modelling Hub.

Czy jego zespołowi nigdy nie zabraknie świeżej krwi? Piotr Kulma nie ma co do tego wątpliwości. Powód? Pracownicy jego zespołu mają poczucie, że biorą udział w procesie ważnym dla całej Grupy Standard Chartered. Jej płynne aktywa to 180 mld USD. Każdy miliard zaoszczędzony dzięki platformom analitycznym zaprojektowanym i wdrożonym przez Treasury Modelling Hub powiększa zyski banku o 10 mln USD, jeśli zainwestuje się go choćby na 1 proc. Możliwość realizowania tak odpowiedzialnych zadań sprawia, że dołączenie do tego zespołu to szansa na wywieranie realnego wpływu, co — jak wskazują rynkowe badania oczekiwań pracowników — sprawia, że praca w danym zespole, sektorze czy firmie jest dla kandydatów interesująca.

Podcast Strefa ekspertów

w tym tygodniu: „Jak rozwijać interdyscyplinarne zespoły”

goście: Emilia Tarnawska — dyrektor Obszaru Rekrutacji,

Piotr Kulma — dyrektor Treasury Modelling Hub w Standard Chartered

