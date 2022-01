Indeks PMI dla sektora usług spadł miesiąc do miesiąca z 53,1 do 51,2 pkt. Analitycy ankietowani przez Reutersa oczekiwali odczytu na poziomie 52,2 pkt.

„Rozprzestrzenianie się koronawirusa w wariancie Omikron doprowadziło na początku roku do kolejnego gwałtownego spadku wydatków na usługi. Szczególnie mocno odbiło się to na turystyce i rekreacji” - powiedział Chris Williamson, główny ekonomista biznesowy w IHS Markit.

Indeks PMI dla przemysłu wzrósł z 58 do 59 pkt. Ekonomiści spodziewali się spadku do 57,5 pkt. Indeks zatrudnienia w przemyśle wzrósł z 55,3 do 57,5 ​​pkt. To najwyższy wskaźnik od lipca ub.r.