Styczniowy zjazd aut

Unijny rynek aut osobowych ostro hamuje. Liczba rejestracji nowych samochodów spadła w styczniu o 7,5 proc.

Na 27 rynkach UE (już bez Wielkiej Brytanii) zarejestrowano w styczniu 956,8 tys. nowych aut osobowych. Oznacza to 7,5-procentowy spadek w porównaniu ze styczniem 2019 r. Powodów upatruje się w zmianach podatkowych — w niektórych państwach przyspieszyły one rejestracje w grudniu. Do spadku sprzedaży przyczyniło się też osłabienie globalnych warunków gospodarczych oraz niepewność spowodowana wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Nie bez znaczenia jest też ograniczona dostępność aut niektórych producentów, wynikająca z obowiązujacych od początku roku nowych, restrykcyjnych norm emisji.