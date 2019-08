Sukces pisany kodem

Miała to być nieduża firma programistyczna, licząca nie więcej niż 50 osób. Dziś Itmagination zatrudnia 450 specjalistów i obsługuje największe banki oraz koncerny motoryzacyjne i farmaceutyczne z całego świata. Panowie Danielu, Dawidzie i Pawle, co poszło nie tak?

Jak to nazwać inaczej niż triumfem nadziei nad faktami? Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że firma w ogóle nie ruszy z miejsca. Kolejne pod względem prawdopodobieństwa jest bankructwo przed trzecią rocznicą działalności. Większość przedsiębiorstw, którym udaje się przetrwać pierwsze trzy lata, nigdy nie urośnie powyżej kilku osób. Ale żeby zaczynać w czasie największej fali kryzysu... nawet największemu wrogowi będziemy się starali wybić to z głowy. Zwłaszcza gdy kapitał na rozruch wynosi tylko 50 tys. zł. To brawura, czyste szaleństwo w reymontowskim duchu: „Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic, czyli mamy w sam raz tyle, by założyć wielką fabrykę”. Niby wiadomo, że IT jest dzisiejszą ziemią obiecaną, ale przecież tylko Bóg potrafi stworzyć coś z niczego...