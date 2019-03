Świat technologii zmieni się diametralnie: Pięć najważniejszych prognoz wg. IDC

W ciągu najbliższych lat krajobraz technologiczny ulegnie dużej zmianie – prognozuje firma doradcza IDC. Sztuczna inteligencja stanie się wszechobecna, coraz częściej będą wykorzystywani cyfrowi asystenci w domu i w pracy. Dzięki nowym narzędziom powstanie nowa grupa programistów, która będzie tworzyć kod bez potrzeby pisania skryptu. To wszystko wymusi ma firmach zupełnie inne podejście do zakupu i wdrażania technologii.

Jeśli dziś przedsiębiorstwa nie wezmą pod uwagę inwestycji w technologie, i to nie tylko w chmurę, Big Data, ale też te określane mianem akceleratorów innowacyjności (sztuczna inteligencja, systemy kognitywne, bezpieczeństwo nowej generacji), to za kilka lat mogą się nie odnaleźć na rynku, ustępując miejsca nowym graczom. Dotyczy to przede wszystkim największych firm i instytucji, działających w bardzo konkurencyjnych branżach takich jak bankowość, telekomunikacja, przemysł czy sektor użyteczności publicznej.

Poniżej prezentujemy pięć najważniejszych prognoz IDC:

1. Aplikacje będzie można tworzyć znacznie szybciej

Eksperci IDC szacują, że do 2024 r. nowa grupa specjalistów, tworząca kod za pomocą narzędzi „niskokodowych” (low-code/no-code), nie wymagających pisania skryptów, zwiększy liczbę programistów o prawie jedną trzecią. Nowe podejście do programowania będzi eoznaczało możliwość nawet dwukrotnie szybszego tworzenia aplikacji. Umożliwi to firmom realizację projektów, które dziś niekiedy stoją pod znakiem zapytania, m.in. ze względu na pogłębiający się deficyt programistów.

2. Aplikacje zyskają głos, będziemy pracować wydajniej

Do roku 2024, interfejsy oparte na sztucznej inteligencji zastąpią ponad 30 proc. aplikacji opartych na ekranie dotykowym. Jednym z widocznych efektów wykorzystania sztucznej inteligencji jako głównego interfejsu, będzie szybki rozwój aplikacji i usług. IDC szacuje, że do 2022 r. 30 proc. przedsiębiorstw będzie wykorzystywało technikę konwersacyjną po to, by lepiej angażować klientów. Korzystanie z narzędzi zawierających algorytmy RPA (robotic process automation), w świetle grożącego załamania na rynku pracy, może być kluczowe dla pracodawców. Do 2022 r. co czwarty pracownik dużych europejskich firm, będzie korzystał z inteligentnego cyfrowego asystenta, co pozwoli zwiększyć efektywność pracy o ponad 20 proc.

3. Powszechne szyfrowanie danych

Do 2022 r. 50 proc. serwerów będzie szyfrować dane – niezależnie od tego czy będą one na bieżąco wykorzystywane czy też nie. Jednocześnie ponad 50 proc. alertów bezpieczeństwa będzie obsługiwanych przez automatykę opartą na sztucznej inteligencji. Powszechne stanie się zarządzanie zagrożeniami w czasie rzeczywistym, dzięki wykorzystaniu analityki danych i uczenia maszynowego. Te wszystkie rozwiązania zaowocują większym zaufaniem do cyfrowych danych i tożsamości cyfrowych. Według analiz IDC, 150 mln osób na świecie będzie miało swoją cyfrową tożsamość opartą na technologii blockchain.

4. Dane będą przetwarzane coraz częściej tam, gdzie powstają

Liczba danych rośnie z roku na rok. Obecnie są one przetwarzane przede wszystkim w lokalnych centrach danych lub chmurze. Coraz częściej są one też procesowane na tzw. krawędzi systemów (edge computing), szczególnie w przypadku rozwiązań Internetu Rzeczy, gdzie istotna jest szybka analiza danych „na miejscu”. Do 2022 r. ponad 40 proc. wdrożeń chmurowych będzie uwzględniało przetwarzanie brzegowe. Jednocześnie 25 proc. urządzeń końcowych i systemów będzie wykorzystywać algorytmy sztucznej inteligencji. Przetwarzanie danych jak najbliżej źródeł ich pochodzenia pozwoli odciążyć mocno eksploatowane już centra danych i łącza internetowe.

5. Wiele chmur i konsolidacja

Bardzo widocznym trendem ma być wielochmurowość (multicloud). Firmy już dziś korzystają z chmury coraz częściej budując złożone środowiska hybrydowe. W kolejnych latach firmy będą wybierały jednego, dwóch, czy trzech dostawców, co pozwoli na uproszczenie zarządzania, ułatwi przenoszenie aplikacji i zapewni transparentne zarządzanie zasobami. Pozwoli to również na lepszą kontrolę kosztów. Popularność multicloud będzie oznaczała rosnącą rolę dostawców typu hyperscalers i postępującą konsolidację rynku (coraz większy udział w rynku 3-4 wiodących graczy). Jak wynika z analiz I do 2022 r. cztery najlepsze megaplatformy w chmurze, będą obsługiwać już 80 proc. wdrożeń IaaS / PaaS. Do 2024 aż 90 proc. z 1 tys. największych firm na świecie złagodzi swoją politykę wyboru partnerów technologicznych, która dziś często opiera się na współpracy z jedną dostawcą.