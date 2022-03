Szef Fed wysłał „jastrzębi” sygnał

W ubiegłym tygodniu Fed rozpoczął podwyższanie stóp po raz pierwszy od grudnia 2018 roku. Zasygnalizował jeszcze sześć „standardowych” podwyżek o 25 pkt. bazowych na kolejnych posiedzeniach. Na koniec 2023 roku widzi główną stopę na poziomie 2,8 proc.

- Jeśli dojdziemy do wniosku, że właściwe jest bardziej agresywne podwyższania stopy funduszy federalnych niż o 25 pkt. bazowych na kolejnych posiedzeniach, zrobimy to – powiedział Powell w poniedziałek w wystąpieniu na NABE. – Jeśli uznamy, że potrzebujemy zacieśnić mocniej niż jest to zakładane, bardziej restrykcyjnie, także to zrobimy – dodał.

Jerome Powell, szef Fed, fot. Bloomberg

Szef Fed zauważył, że wojna na Ukrainie skutkuje wzrostem presji inflacyjnej „w czasie kiedy inflacja jest już zbyt wysoka”.

- Rośnie ryzyko, że wydłużony okres wysokiej inflacji może wynieść długoterminowe oczekiwania niekomfortowo wysoko, co wzmocni potrzebę, aby FOMC działał bardziej zdecydowanie – powiedział Powell.

Szef Fed powtórzył, że gospodarka USA jest „bardzo mocna” i jest w stanie wytrzymać wyższe stopy. Zasygnalizował także, że spodziewa się „miękkiego lądowania” amerykańskiej gospodarki i osiągnięcia przez nią trwałego tempa wzrostu.

- Miękkie, czy przynajmniej miękkawe lądowania zdarzały się względnie często w historii monetarnej USA – powiedział.