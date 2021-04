Szybko, nowocześnie i inteligentnie — budownictwo modułowe Diamond Module

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wyhamowały niemal wszystkie dziedziny życia — od społecznego, poprzez kulturalne, na gospodarczym kończąc. Ludzie zaczęli szukać rozwiązań, które mogą im zapewnić poczucie maksymalnego bezpieczeństwa sanitarnego. Takie od początku walki z COVID-19 tworzy Diamond Module i udowadnia, że nawet w dobie światowego kryzysu ekonomicznego wystarczą dobre, proste i skuteczne rozwiązania, by konsekwentnie zdobywać rynek

Budownictwo modułowe to teraźniejszość i przyszłość, o czym doskonale wiedzą eksperci w Diamond Module — firmie znanej na światowym rynku z tworzenia obiektów modułowych na potrzeby klienta. Firma udowadnia, że z modułów zbudować można wszystko — począwszy od pojedynczego domu, poprzez przedszkole i hotel, aż do rozbudowy całego miasteczka. A na tym nie koniec, bo w ofercie firmy znalazły się także propozycje pomagające w walce z pandemią — Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej oraz Mobilny Punkt Szczepień. W ubiegłym roku marka Diamond Module wypracowała również nowy produkt, jakim jest DOM35 z serii Smart House będący odpowiedzią na zmiany zachodzące w sektorze turystyki i rekreacji.

Bez ograniczeń: Diamond Module udawadnia, że z modułów zbudować można wszystko - począwszy od pojedynczego domu, przez przedszkole i hotel, aż do rozbudowy całego miasteczka [fot. arc]

Przewagi

Diamond Module, lider budownictwa modułowego, od lat udowadnia, że nowoczesne, szybkie i inteligentne rozwiązania są tym, czego oczekują nawet najbardziej wymagający klienci — zapewne dlatego od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem z ich strony, a kolejne innowacyjne produkty zyskują nowych odbiorców. Przewagą Diamond Module nad innymi tego typu podmiotami na rynku jest to, że aż 90 proc. procesu produkcyjnego odbywa się w jednym zakładzie — w Radomsku. Pozwala to zoptymalizować czas potrzebny na stworzenie gotowego obiektu modułowego pod klucz — łącznie z umeblowaniem — nawet w kilka dni. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem ekspertów jakości, którzy dokładnie analizują każdy etap powstawania obiektów, a końcowy produkt posiada atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne zgodne z wymogami Unii Europejskiej. Autorska technologia Diamond Module pozwala na postawienie nawet ośmiopiętrowego budynku modułowego, a nowoczesne rozwiązania pozwalają domy modułowe lokować nawet na niewygodnym dla innych terenie — na zboczach gór, brzegach jezior, a nawet na dachach istniejących budynków. Z modułów dotychczas powstały nie tylko domy mieszkalne, lecz również budynki socjalne, hotele, apartamenty, obiekty oświatowe, a łączna wielkość wszystkich inwestycji zrealizowanych przez firmę to ponad 30 tys. mkw.

Budujemy wszystko

Najwyższą jakość produktów oferowanych przez Diamond Module doceniają partnerzy na całym świecie. Przykładem kunsztu wykonania zlecenia jest rozbudowanie miasteczka Helgoland, wyspy na Morzu Północnym. Zastosowano tam najnowsze rozwiązania technologiczne i prośrodowiskowe, Helgoland chce bowiem w przyszłości zyskać miano wyspy o zerowej emisji. Dlatego właśnie do budowy domków użyto materiałów najwyższej jakości, by zminimalizować emisję CO2 zarówno pod względem budowy, jak i żywotności domów. Wszystkie konstrukcje wpisały się w panujący na wyspie styl, a łącznie powstało osiedle składające się z 68 domów.

— Wszystkie elementy osiedla powstały w Polsce, transportem kołowym przewieźliśmy je do portu w Glückstad w Niemczech, a potem statkiem na wyspę. Konstrukcja domów musiała być lekka, ale zarazem solidna, by wytrzymać panujące sztormy, działanie soli, wilgoci i słońca — mówi Jan Piziak, prezes zarządu Diamond Module.

Diamond Module może się pochwalić także zbudowaniem w Hamburgu przedszkola o powierzchni 350 mkw. w trzy i pół miesiąca. Dla firmy Diamond Module, która dotąd specjalizowała się w budowie domów modułowych, budynek oświatowy był wyzwaniem, któremu sprostała. Tworzenie poszczególnych modułów trwało około dwóch miesięcy i miało miejsce w fabryce w Radomsku. Ustawienie z nich gotowego budynku zajęło zaledwie dwa tygodnie, pozostały czas przeznaczono na kwestie administracyjne. Budynek może pomieścić 60 dzieci i właśnie z myślą o nich do budowy wykorzystano ekologiczne materiały. Zadbano także o zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań wentylacyjnych i grzewczych, zgodnie z wymogami budynków oświatowych zlokalizowanych w Niemczech.

Smart House

Głównym produktem, dzięki któremu firma Diamond Module zyskała renomę i markę na rynku światowym, jest budownictwo modułowe, które w czasie walki z pandemią koronawirusa cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dlaczego? W momencie, gdy kontakty międzyludzkie należy ograniczać, każdy szuka własnego azylu. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez SW Research na zlecenie Diamond Module, od wybuchu pandemii Polacy coraz częściej myślą o własnym kawałku ziemi poza miastem — takie zainteresowanie deklaruje co piąty pytany, co więcej aż 60 proc. Polaków chciałoby w czasie krótszym niż rok postawić na niej dom. I tu pojawia się problem, budowa tradycyjnego domu — wliczając w to zgromadzenie niezbędnej dokumentacji i pozwoleń oraz sam proces jego powstania — jest niemalże niemożliwa w tak krótkim czasie. I tu pojawia się kolejne rozwiązanie Diamond Module — domy Smart House, które gotowe do zamieszkania są nawet w ciągu 30 dni.

Przewagą w tym przypadku jest metraż: Smart House — to budynki do 35 mkw., wolnostojące, parterowe, przeznaczone do okresowego wypoczynku, a skoro tak, to zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia budowy do odpowiedniego urzędu. Chcący skorzystać z takiej opcji — jeśli nie ma ograniczeń związanych z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — składa jedynie wniosek do odpowiedniego terytorialnie urzędu, a w nim określa, kiedy planowany jest początek budowy, a także sposób, rodzaj i zakres prac. Musi też dołączyć zaświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. I już. Cała biurokracja ogranicza się do maksymalnie dwóch wizyt w urzędzie. W zamian kupujący otrzymuje wykończony pod klucz nowoczesny, przestronny i bezpieczny dom.

— Domy w całości powstają w naszej fabryce i gotowe trafiają na działkę klienta. Kupujący otrzymuje od naszego działu projektowego dokładne wytyczne odnośnie do przygotowania fundamentów — ich wykonanie leży bowiem w jego zakresie. Należy pamiętać, że do postawienia domu niezbędne jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i elektrycznej — mówi Jan Piziak, prezes zarządu.

W wersji mini

Każdy dom jest zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami, tak by z jednej strony było elegancko, a z drugiej ekonomicznie. Architektom Diamond Module udało się te dwie kwestie połączyć, dzięki czemu klient otrzymuje produkt najwyższej jakości. Wewnątrz każdego domku znajduje się kuchnia, dwie sypialnie, salon, łazienka i przestronny korytarz. Okazuje się bowiem, że 35 mkw. to wcale nie taka mała powierzchnia, wystarczy jedynie dobrze ją zagospodarować.

— Domy z serii Smart House to przykład klasycznego minimalizmu, zapewniającego komfort użytkowania. Na niewielkiej przestrzeni rozmieszczono niezbędne strefy w budynku. Wszystkie szafki i półki są zamykane, by zredukować poczucie nieładu. Dwie sypialnie pozwalają na wygodne spędzanie czasu nawet kilkuosobowej rodziny. Otwarta przestrzeń między salonem a kuchnią optycznie powiększa całość budynku, podobnie jak okna zaprojektowane na pełną wysokość pomieszczeń — opisuje Jan Piziak, prezes zarządu.

Nasze domy oddawane są pod klucz — mają w pełni umeblowaną kuchnię z lodówką, płytą grzewczą, zlewem i stołem do wspólnego spożywania posiłków, łazienkę z umywalką, toaletą i kabiną prysznicową, salon z wygodną kanapą oraz sypialnie z przestronnymi łóżkami. Rzeczywiście są gotowe do zamieszkania w momencie przekazania przez nas klucza zamawiającemu. To idealne rozwiązanie, będące odpowiedzią na rosnące potrzeby Polaków w zakresie posiadania własnych czterech ścian — podkreśla.

Osada4You — osiedle w systemie condo

Diamond Module idzie za ciosem, widząc coraz większe zainteresowanie domami modułowymi firma postanowiła połączyć swój najlepszy produkt, a więc domy Smart House w osadę i właśnie tak powstał pomysł realizacji projektu Osada4You. Założenie jest proste — w różnych częściach Polski ulokowane zostaną domki modułowe, tworząc ich sieć, maksymalnie 10 w danej lokalizacji, czyli tytułową osadę. Ich wygląd będzie nawiązywał do danego regionu, stąd pomysły na nietypowe nazwy: „Góral”, „Bieszczad” czy „Mazur”.

— Wszystkie domy klasyczne mają spadziste dachy i elewacje w części bądź w całości wykonane z naturalnych materiałów. Różnią się natomiast proporcjami stolarki okiennej oraz detalami wykończeń. To właśnie one nadają poszczególnym typom unikalny charakter — mówi Jan Piziak, prezes zarządu.

Docelowo Osada4You ma być konkurencją dla hotelowych apartamentów — w domach zachowane będą najwyższe standardy, jednak przewagą będzie domowa atmosfera, poczucie komfortu obcowania z przyrodą oraz możliwość izolacji społecznej, tak ważnej w czasie pandemii.

— Zakładamy stworzenie osad w różnych częściach Polski, na razie myślimy o umiejscowieniu łącznie 350 domów. Każdy do dyspozycji danego klienta, bo w opracowanym przez nas modelu biznesowym właściciel domu będzie mógł korzystać z różnych lokalizacji, a nie tylko z jednej. To znacznie podnosi atrakcyjność projektu — przekonuje Jan Piziak, prezes zarządu.

W walce z pandemią

Gdy tylko pojawiły się pierwsze sygnały, że epidemia koronawirusa przerodzi się w pandemię, a walka z wrogiem odbywać się będzie przede wszystkim na płaszczyźnie sanitarnej, firma Diamond Module stworzyła produkt pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo swoje i innych. Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej powstał dzięki kreatywności projektantów firmy i działa niezwykle intuicyjnie. Jego głównym zadaniem jest po pierwsze, zwiększenie ochrony, po drugie, wykrycie i wyeliminowanie osób, które mogą być potencjalnymi nosicielami wirusa.

W służbie zdrowiu: W ofercie firmy znalazły się także propozycje pomagające w walce z pandemią - np. Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej oraz Mobilny Punkt Szczepień [fot. arc]

Jego działanie opiera się na informacjach przekazywanych przez lekarzy. Ci od początku alarmują, że jednym z głównych objawów zakażenia jest podwyższona temperatura ciała, kluczową rolę w walce z wirusem odgrywa zaś dezynfekcja. Na tych dwóch kwestiach opiera się zatem działanie PIKS-u. To mobilna śluza do natychmiastowego zastosowania zarówno w budynkach, jak i przy wejściach do nich. Jej największą zaletą jest to, że nie można jej ominąć — odwiedzający daną instytucję musi więc przejść przez bramkę. W tym momencie zaczyna się dokładny, zarazem niezwykle szybki proces dezynfekcyjno-prewencyjny. Specjalnie wyłożona mata usuwa wirusy z obuwia, dozownik z płynem do dezynfekcji wymusza zaś na znajdującym się w środku bramki odkażenie dłoni. Dokładnie w tym samym czasie, dzięki wbudowanej kamerze termowizyjnej, sprawdzana jest temperatura ciała. Ostatni etap to innowacyjne rozwiązanie na rynku, oparte na autorskim algorytmie opracowanym przez rodzime środowisko naukowe. Na tle innych wyróżnia go to, że kamera termowizyjna uwzględnia działanie temperatur zewnętrznych, co przyczynia się do dokonania bardziej precyzyjnego pomiaru. Co ważne algorytm stworzony został tak, by nie gromadzić wrażliwych danych osobowych, jak to bywa w przypadku innych tego typu rozwiązań. W ciągu zaledwie trzech sekund kamera sprawdza temperaturę ciała i sygnalizuje przypadki jej podwyższenia; w prosty sposób — uniemożliwia przejście badanej osoby przez bramkę, a co za tym idzie minimalizuje zagrożenie, związane chociażby z możliwością wejścia do danego obiektu osoby potencjalnie zakażonej. Opracowany przez polskich naukowców algorytm znacznie przyczynił się do podniesienia jakości i precyzyjności działania Punktów Indywidualnej Kontroli Sanitarnej tworzonych przez Diamond Module. Co więcej, bramka zezwalająca na wejście do obiektu nie otworzy się także w przypadku chęci ominięcia danego kroku, np. braku dezynfekcji dłoni. Jeśli wszystkie kroki wykonane zostaną poprawnie, przejście przez bramkę zajmuje zaledwie kilkanaście sekund.

— Zależało nam na stworzeniu produktu, który będzie w intuicyjny sposób wspierał walkę z koronawirusem. PIKS-y są łatwe w obsłudze, nie wymagają interakcji między ludźmi, nie zmuszają do dotknięcia nawet jednego elementu bramki przez przechodzącego. Wszystko odbywa się w najwyższym reżimie sanitarnym, zapewne dlatego produkt ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem — mówi Jan Piziak, prezes zarządu.

— Tak naprawdę stworzyliśmy w bardzo krótkim czasie bramkę, którą można postawić wszędzie — w urzędzie, szpitalu, banku, firmie, przedszkolu czy szkole, a nawet sklepie, ponieważ od momentu oddania do użytku pierwszego PIKS-a pracowaliśmy nad kolejnymi rozwiązaniami, które można będzie wdrożyć w życie w różnych jego dziedzinach — dodaje.

PIKS dla każdego

Z uwagi na proste i szybkie użytkowanie, a zarazem skuteczne działanie Punkty Indywidualnej Kontroli Sanitarnej cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w placówkach opieki medycznej, gdzie profilaktyka ma szczególne znaczenie. Widząc jednak zróżnicowane zapotrzebowanie poszczególnych grup obywateli, projektanci Diamond Module od czasu oddania do użytku pierwszego PIKS-u kolejne tworzyli tak, by trafić w potrzeby poszczególnych grup. Obecnie w firmie stworzono już siedem rodzajów PIKS-ów, w tym PIKS Kids, dedykowany najmłodszym — działa na takich samych zasadach jak bramka przeznaczona dla osób dorosłych, jednak wymiarami dostosowana jest do wzrostu dzieci. Przyciąga także ich uwagę żywą kolorystyką. To najlepszy sposób, by nie tylko dbać o bezpieczeństwo dzieci, ale by także od najmłodszych lat wpajać im to, jak kluczowe znaczenie w zachowaniu dobrego zdrowia ma profilaktyka. Diamond Module stworzył także trzy PIKS-y z myślą o sklepach: PIKS Market, PIKS Trolley oraz PIKS Double. Pierwszy to mocno rozbudowana wersja podstawowej bramki, a zamawiający może go dowolnie modyfikować i „uzbrajać” w narzędzia niezbędne do walki z koronawirusem. Projektanci Diamond Module ulokowali pojemniki z jednorazowymi środkami ochrony osobistej, a więc rękawiczkami i maseczkami, które można pobrać, wchodząc do PIKS-u. Jest też — oprócz kamery termowizyjnej — miejsce na detektor maski, by niwelować przypadki wchodzenia do danego obiektu osób bez zasłoniętych ust i nosa. Oczywiście jest również pojemnik z płynem do dezynfekcji dłoni oraz mata dezynfekująca obuwie. To najbardziej rozbudowana wersja PIKS-u, stworzona przez Diamond Module. PIKS Trolley służy wyłącznie do dezynfekcji wózków sklepowych za pomocą płynu do dezynfekcji rozpylanego nad nimi przed użyciem przez klienta. Połączeniem zalet PIKS Market oraz PIKS Trolley jest najnowszy projekt Diamond Module, PIKS Double, który nie tylko skupia się na dezynfekcji klientów sklepów, lecz także na dokładnym odkażeniu wózków sklepowych.

— To kompleksowa ochrona klientów i pracowników sklepów. Robiący zakupy pozbywają się wirusów z obuwia, zostawiając je na macie do dezynfekcji oraz z dłoni, za pomocą płynu aplikowanego z dozownika. W tym samym czasie nad wózkiem sklepowym rozpylany jest dezynfekujący płyn gwarantujący, że ewentualne wirusy i bakterie pozostawione przez poprzedniego klienta na wózku zostały zabite. Wszystko oczywiście w kilkanaście sekund, a to niewiele, by zadbać o siebie i innych — mówi Jan Piziak, prezes zarządu.

Na PIKS-ach Diamond Module nie poprzestało, bo władze spółki doskonale wiedzą, że kluczem do sukcesu jest szybka odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Gdy tylko zatem pojawiły się głosy, że niebawem rozpoczną się szczepienia ochronne na koronawirusa, sztab projektantów przy współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie przystąpił do pracy — tak powstał Moduł Medyczny — Mobilny Punkt Szczepień. Oczywiście wszystko zgodnie z ideą szybko i bezpiecznie. Moduł ma zatem jedno wejście i jedno wyjście, tak by ruch odbywał się jednokierunkowo, a osoby przychodzące na szczepienie nie mijały się ze sobą. W Mobilnym Punkcie Szczepień wydzielono strefy, by maksymalnie poprawić bezpieczeństwo sanitarne oraz sprawny przebieg szczepienia. Obiekt składa się z poczekalni, gabinetu lekarskiego, sali szczepień oraz poczekalni poszczepiennej. Moduł wyposażony jest również w pomieszczenie magazynowe i techniczne, a także miejsce składowania odpadów. Ogrzewanie, chłodzenie i wentylację zapewnia pompa ciepła.

— Szybko i solidnie stworzyliśmy produkt, który może funkcjonować w wersji zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej, by zapewnić jak największą dostępność szczepień dla zainteresowanych. Jak we wszystkich naszych produktach, także w Mobilnym Punkcie Szczepień priorytetem jest bezpieczeństwo sanitarne, dlatego zadbaliśmy o to, by powietrze mogło być dezynfekowane za pomocą lampy UVC — podkreśla Jan Piziak, prezes zarządu.

10 najważniejszych zalet budownictwa modułowego Diamond Module

1. Szybkość realizacji — w 30 dni gotowy pod klucz dom staje na działce zamawiającego.

2. Skrócenie procesu biurokratycznego — przy realizacji domów do 35 mkw. nie jest wymagane pozwolenie na budowę, a jedynie zgłoszenie zamiaru jej rozpoczęcia do odpowiedniego urzędu.

3. Ekonomia — firma Diamond Module stosuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, ograniczające straty ciepła przez przegrody.

4. Ekologia — produkowane domki dostosowane są do wdrożenia przez klienta rozwiązań proekologicznych jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne.

5. Pewność — 90 proc. procesu budowy odbywa się w fabryce Diamond Module w Radomsku, pod okiem wykwalifikowanych, zaufanych specjalistów.

6. Kontrola — na każdym etapie produkcji poszczególne elementy są kontrolowane pod względem jakości.

7. Jakość — produkty Diamond Module posiadają atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty jakości, gwarantujące standard zgodny z wytycznymi Unii Europejskiej.

8. Bezpieczeństwo — domki projektowane są tak, by bezpiecznie można je było użytkować przez wiele lat, a w czasie pandemii koronawirusa gwarantują izolację społeczną.

9. Komfort — wnętrza tworzone są z dbałością o szczegóły, tak by były przestronne, ergonomiczne i wygodne w użytkowaniu.

10. Nieograniczone możliwości — dzięki wiedzy i doświadczeniu załogi Diamond Module budownictwo modułowe jest idealnym rozwiązaniem dla różnych inwestycji niemal w każdym terenie.