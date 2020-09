Tajemnice słabszego złotego

Eksperci uspokajają — polskiej walucie dostaje się za wojnę na Kaukazie oraz powrót pandemii.

W ostatnich dniach wartość złotego na światowym rynku walut zaczęła wyraźnie spadać. W szybkim tempie kurs euro zbliżał się do magicznego poziomu 4,60 zł, natomiast dolara zmierzał w kierunku 4 zł. Wyraźna deprecjacja waluty podczas tak poważnego kryzysu może być przyczynkiem do poważnych kłopotów i wzrostu kosztów zadłużenia państwa. Tym razem eksperci uspokajają jednak, że to tylko tymczasowe zjawisko, które wręcz pokrywa się z oczekiwaniami stojącego na straży wartości pieniądza NBP.