To musisz wiedzieć dziś rano 14 III 2022

1. Zapraszamy na relację z wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie, na scenie politycznej oraz reakcji na nie rynków i giełd.

2. Rosja zwróciła się do Chin o pomoc wojskową w wojnie na Ukrainie. Przestraszyło to inwestorów, którzy obawiają się wciągnięcia Chin w wojenną machinę Kremla co może wywołać globalny sprzeciw wobec chińskich firm, a nawet sankcje. Więcej...

3. Kolejni analitycy podnieśli rekomendacje dla akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

4. Rezygnacja z wartej 65 mln USD umowy z rosyjskim Rusatomem nie przekreśla planów Zortraksu, producenta drukarek 3D. Wróci do rozmów z innymi inwestorami, bo mierzy znacznie wyżej niż obecnie sięga.

5. Ponowny wzrost liczby infekcji Covid zmusił chińskie władze do podjęcia kolejnych radykalnych kroków, w tym zamknięcia na co najmniej tydzień ponad 17,5-milionowego miasta Shenzhen. Restrykcje wprowadzone zostały też w innych dużych aglomeracjach, w tym w Szanghaju. Eksperci ostrzegają, że blokady stanowią poważne zagrożenie dla gospodarki Państwa Środka, informuje Bloomberg.

6. Otwarcie nowego tygodnia na rynku ropy stoi pod znakiem przeceny surowca. Korekta ostatnich wzrostów jest pokłosiem nadziei związanych z możliwym postępem w negocjacjach pomiędzy Ukrainą i Rosją, informuje Bloomberg.

7. Bowim, giełdowy dystrybutor produktów hutniczych wznowił przyjmowanie zamówień od klientów. Nie kupią jednak tyle, ile by chcieli.

8. Urząd antymonopolowy wystąpi do Lotosu o wyjaśnienia w sprawie wysokości marży na paliwa sprzedawane na stacjach.

9. Dwa lata temu pewnie nikt nie mógł przewidzieć, że Rosja napadnie na Ukrainę, a jeśli nawet snuto takie fantazje, to nikt nie mógł przypuszczać, że Ukraina się obroni. A przede wszystkim nikt nie mógł wiedzieć, że gospodarcze konsekwencje tej agresji okażą się tak katastrofalne.

10. W analizie opublikowanej po 17 dniach walk eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) Andrzej Wilk, Piotr Żochowski i Jadwiga Rogoża oceniają, że szybkie zakończenie wojny na Ukrainie jest mało prawdopodobne, choć Kijów nadal poszukuje politycznego rozwiązania konfliktu. Więcej...