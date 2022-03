Wyprzedaż chińskich akcji hig-tech, tanieją surowce (RELACJA)

8:15 W porannym raporcie analitycy DM BDM piszą o dużym wzroście cen wyrobów stalowych w tygodniu, zakończonym 13 marca.

8:08 Andriej Melniczenko, objęty zachodnimi sankcjami rosyjski oligarcha zwany królem węgla i nawozów ostrzegł, że jeśli wojna na Ukrainie nie zostanie zatrzymana światu grozi poważny kryzys żywnościowy.

7:52 W gorącym temacie paliw wiadomości są dobre i złe.

Średnie ceny paliw w polskich rafineriach spadają, donosi portal e-petrol.pl

Na prognozy cen detalicznych nie ma to jednak jeszcze wpływu.

7:48 Kurs euro o poranku wyraźnie spadł, co można wiązać z doniesieniami “Dziennika Gazety Prawnej” (powołuje się na źródło w rządzie) w sprawie odblokowania już w tym tygodniu pieniędzy dla Polski z KPO.

7:46 Kolejni analitycy podnieśli rekomendacje dla akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

7:43 Mieszane zakończenie poniedziałkowych notowań na azjatyckich giełdach. Tokio na plusie, relatywnie silne spadki w Hongkongu i Chinach.

7:35 W poniedziałek na godzinę 9:30 polskiego czasu zaplanowany jest początek kolejnej tury ukraińsko-rosyjskich rozmów - poinformował doradca w MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

7:10 Fala uchodźców z Ukrainy już zaznacza się na polskim rynku mieszkaniowym. Popyt na wynajem skoczył w górę, ceny wkrótce przebiją te sprzed pandemii. O sytuacji w tym segmencie przeczytasz w poniedziałkowym “Pulsie Biznesu” w artykule “Topnieją mieszkania dla uchodźców”.

7:05 Ponad połowa importowanego przez Polskę LPG pochodzi z Rosji. Mimo to prezes Gaspolu przekonuje, że rynek poradzi sobie bez niego. Jego firma już to robi. Czytaj więcej w poniedziałkowym “Pulsie Biznesu”.

7:01 Polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zwróciła się do szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o zawieszenie Rosji we wszystkich organach tej organizacji w związku z wojną i niedopuszczalnymi działaniami Rosji w zajętych ukraińskich elektrowniach jądrowych w Czarnobylu i Zaporożu.

6:45 Ropa rozpoczęła nowy tydzień od spadków. Zdaniem traderów, to rezultat weekendowych informacji o możliwym postępie w negocjacjach pomiędzy Moskwą a Kijowem.

6:28 Mocne tąpnięcie akcji chińskich spółek technologicznych po ujawnieniu raportu, że Rosja zwróciła się do Chin o pomoc wojskową w wojnie na Ukrainie. Spadek przypisuje się także skokowi liczby nowych przypadków COVID-19 do poziomu najwyższego od dwóch lat, co może skutkować wprowadzeniem restrykcji w hubach technologicznych i finansowych.

6:10 Jeszcze w tym roku Niemcy powinny uniezależnić się od rosyjskiego węgla. Gorzej będzie z ropą i gazem - uważa minister gospodarki Robert Habeck. Więcej...

⚡️ Minister: Germany to stop most Russian oil imports by end of 2022.



German Economy Minister Robert Habeck also told the Frankfurter Allgemeine Zeitung that Germany would stop importing Russian coal by fall. Yet, he added that it’s hard to halt imports of Russian gas.