Złoty się umacnia, cała krzywa rentowności powyżej 5 proc.

"Na rynku nastroje są zmienne, niepewność pozostaje duża, choć w poniedziałek widać pewne uspokojenie, co można wiązać z kolejną turą rozmów odbywających się między przedstawicielami Rosji i Ukrainy. Na bazie tego uspokojenia, PLN rozpoczął tydzień od wyraźnego umocnienia, ale analogiczne ruchy widzimy na walutach naszego regionu czyli węgierskim forincie czy czeskiej koronie" - powiedziała w rozmowie z PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Wydaje się, że jednym z czynników wpływających obecnie na złotego są jeszcze piątkowe projekcje inflacji dla Polski, które zakładają dwucyfrowy wzrost cen w br. To z kolei będzie silnym argumentem za kolejnymi podwyżkami stóp procentowych i widać to np. po notowaniach kontraktów FRA" – dodała Kurtek.

Opublikowana w miniony piątek centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI w 2022 r. wyniesie 10,8 proc., w 2023 r. znajdzie się na poziomie 9,0 proc., a w 2024 r. wyniesie 4,2 proc.

Zdaniem ekonomistki, ważnym czynnikiem wpływającym na złotego może być wtorkowa publikacja CPI za luty w Polsce. Jak podała Kurtek, analitycy oczekują, że inflacja za luty wyniesie 8,4 proc., jednak jej zdaniem jest realne ryzyko, że dane okażą się wyższe od oczekiwań.

GUS we wtorek, o godzinie 10.00 opublikuje dane o tempie zmian cen konsumpcyjnych w lutym, przedstawi zmiany w koszyku dóbr i usług, na podstawie których liczona będzie inflacja i - zgodnie ze zmodyfikowanym już koszykiem - dokona rewizji styczniowych danych o inflacji CPI.

Prognozy ekonomistów wskazują, że tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w lutym było niższe niż w styczniu, ze względu na działanie rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. W lutym roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych miało wynieść 8,1 proc. W styczniu ceny konsumpcyjne rosły o 9 proc. rdr (ostateczny odczyt może się różnić od wstępnych wyliczeń o 0,1-0,2 pkt. proc., po korekcie związanej ze zmianą koszyka inflacyjnego).

"Argumentem przemawiającym za wyższym odczytem CPI w Polsce może być fakt, że analogiczne dane w innych krajach były wyższe od oczekiwań. Jeśli rzeczywiście odczyty będą wyższe, to możemy zobaczyć dalsze umacnianie złotego, a kurs EUR/PLN może zmierzać w kierunku 4,70" – zakończyła ekonomistka Banku Pocztowego.

O godzinie 15.45 kurs EUR/PLN spada o 1,32 proc. do 4,7215, a USD/PLN zniżkuje o 1,78 proc. do 4,3048. Umacniają się również waluty regionu. EUR/HUF spada o 2,13 proc. do 373,6, a EUR/CZK zniżkuje o 1 proc. do 24,87.

Na rynkach bazowych dolar się osłabia, a para EUR/USD zwyżkuje o 0,42 proc. do 1,0966.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym długu w poniedziałek oglądamy bardzo silne wzrosty rentowności w przedziale 15-18 pb, a cała krzywa znajduje się obecnie powyżej 5 proc. Bazą do tych wzrostów rentowności są oczekiwania na dalsze, mocne zwyżki stóp procentowych w Polsce. Oczekiwania rynkowe sięgają 5,5 proc. dla stopy referencyjnej przy obecnym jej poziomie 3,5 proc." – powiedziała Kurtek.

"Na rynkach bazowych, w poniedziałek, również ma miejsce wzrost rentowności, jednak jego skala jest wyraźnie mniejsza od tego, co oglądamy na krajowym długu" – dodała ekonomistka.

Zdaniem Kurtek wtorkowe dane o CPI za luty w Polsce będą również wpływać na rentowność krajowego długu.

"Na dalsze zachowanie krajowego długu w krótkim terminie będzie miał wpływ wtorkowy odczyt CPI. Moim zdaniem, nawet przy wyższym odczycie, przesunięcie rentowności w górę nie powinno być już tak duże jak to oglądane podczas dzisiejszych notowań. Przy ewentualnym niższym odczycie CPI, na krajowym długu zapewne pojawi się korekta. Niestety niepewność co do jutrzejszego odczytu jest duża, gdyż mamy zmianę wag składowych wpływających na CPI, w lutym działała również Tarcza Antyinflacyjna 2.0, a pod koniec lutego wybuchła wojna powodując gwałtowny wzrost między innymi surowców energetycznych. Uwzględniając powyższe, uważam, że jutrzejszy odczyt polskiego CPI będzie wyższy od rynkowych oczekiwań" - zakończyła ekonomistka

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 10 pb do 2,106 proc., a niemieckich zwyżkują o 7,3 pb do 0,348 proc.