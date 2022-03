- Ministerstwo Rolnictwa wraz z Ministerstwem Przemysłu i Handlu przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzającego tymczasowy zakaz eksportu podstawowych zbóż z Rosji od 15 marca do 30 czerwca obecnego roku – dowiedział się Interfax od biura prasowego resortu rolnictwa.

Zakaz eksportu zbóż z Rosji może nastąpić w momencie bardzo wysokich cen na świecie. Pszenica drożeje obecnie o ok. 3 proc. Jest o ok. 40 proc. droższa niż miesiąc temu i ok. 70 proc. droższa niż rok temu.