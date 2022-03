Rosyjski oligarcha ostrzega przed globalnym kryzysem żywnościowym

Wydarzenia na Ukrainie są naprawdę tragiczne. Pilnie potrzebujemy pokoju – powiedział 50-letni Melniczenko, który choć jest Rosjaninem, urodził się na Białorusi i ma matkę Ukrainkę.

Oligarcha, który został objęty zachodnimi sankcjami podkreślił, że jedną z ofiar tego kryzysu będzie rolnictwo i żywność. Może on dotknąć cały świat, ponieważ ceny nawozów rosną tak szybko, że wielu rolników nie może już pozwolić sobie na składniki odżywcze dla gleby.

Melniczenko jest założycielem firmy EuroChem, największego rosyjskiego producenta saletry amonowej z siedzibą w Zug w Szwajcarii oraz SUEK, największego producenta węgla w Rosji.

Według miliardera, łańcuchy dostaw żywności, które zostały już zakłócone przez pandemię Covid-19, są teraz jeszcze bardziej zagrożone.

Teraz doprowadzi to do jeszcze wyższej inflacji żcen ywności w Europie i prawdopodobnych niedoborów żywności w najbiedniejszych krajach świata – powiedział Melniczenko.

W zeszłym tygodniu rosyjski prezydent Władimir Putin ostrzegł, że ceny żywności na świecie wzrosną z powodu rosnących cen nawozów, jeśli Zachód stworzy problemy dla rosyjskiego eksportu nawozów, który odpowiada za 13 proc. światowej produkcji. Kraj ten jest głównym producentem nawozów potasowych, fosforanowych i azotowych, zaś EuroChem, produkujący azot, fosforany i potaż, ocenia, że jest jedną z pięciu największych firm nawozowych na świecie.

Po nałożeniu na Melniczenkę sankcji, 9 marca zrezygnował on z funkcji członka zarządu i dyrektora niewykonawczego zarówno w EuroChem, jak i SUEK oraz wycofał się jako beneficjent z tych firm.

W ubiegłym tygodniu włoskie władze skonfiskowały należący do Melniczenki jacht o wartości około 530 mln EUR. Według Forbesa, w 2021 r. fortunę Melniczenki szacowano na około 18 mld USD, co plasowało go na ósmym miejscu wśród najbogatszych Rosjan.