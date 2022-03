Rosyjski negocjator: wkrótce możliwy projekt porozumienia z Ukrainą

Rosyjska agencja RIA poinformowała, że według Słuckiego nastąpił duży postęp w negocjacjach z Ukrainą w porównaniu z momentem ich rozpoczęcia.

- Według moich osobistych oczekiwań, ten postęp może urosnąć w nadchodzących dniach do wspólnego stanowiska obu delegacji, do dokumentów gotowych do podpisania – miał powiedzieć Słucki.

Reuters podkreśla, że nie wiadomo jaki miałby być zakres osiągniętego porozumienia. Przypomina, że Ukraina zapowiadała, iż nie zamierza się poddać ani akceptować jakiegokolwiek ultimatum. Reuters przypomina także, że w piątek prezydent Władimir Putin mówił o „pozytywnych zmianach” w rozmowach z Ukrainą. W sobotę Kreml informował o kontynuacji negocjacji w formacie „wideo”.

Polska Agencja Prasowa poinformowała, że w niedzielę doradca prezydenta Ukrainy i negocjator Mychajło Podolak mówił o pracach nad pakietem porozumień uwzględniającym stanowisko strony ukraińskiej.

– Dopiero wtedy, gdy wszystko to będzie opracowane i wstępnie uzgodnione, mogą spotkać się prezydenci - powiedział. - Myślę, że tak się stanie i że droga do tego nie jest tak długa - dodał.

Zastrzegł jednak, że "potrzebny jest czas", i zapewnił, że strona ukraińska "będzie się starała, by odbyło się to jak najszybciej".