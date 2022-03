Mocna wyprzedaż chińskich akcji technologicznych

Benchmarkowy indeks Hang Seng Tech na parkiecie w Hongkongu w poniedziałkowy poranek stracił ponad 8 proc., w efekcie czego sektor zaawansowanych technologii został niechlubnym liderem spadków na parkietach w tym mieście i Szanghaju.

Indeks Golden Dragon, który śledzi amerykańskie kwity depozytowe chińskich firm, spadł o 10 proc. w ciągu dwóch kolejnych dni w zeszłym tygodniu – coś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca w jego 22-letniej historii.

Mocno przeceniono walory Alibaba Group Holding (strata ponad 8 proc.) w Hongkongu, podczas gdy Tencent Holdings stracił ponad 4 proc.

Tąpnięcie nastąpiło po tym, jak opublikowano raport, który ujawnił, że Rosja zwróciła się do Chin o pomoc wojskową w wojnie na Ukrainie. Przestraszyło to inwestorów, którzy obawiają się wciągnięcia Chin w wojenną machinę Kremla co może wywołać globalny sprzeciw wobec chińskich firm, a nawet sankcje.

Indeks szerokiego rynku Hang Seng spadł w poniedziałek aż o 4,1 proc., podczas gdy chiński indeks CSI 300 zniżkował o 2,1 proc. Notowania chińskiego juana na kontynencie zniżkowały do najniższego poziomu od miesiąca.

Jak podaje Bloomberg, zarówno Hang Seng Tech Index, jak i Nasdaq Golden Dragon Index straciły odpowiednio ponad 60 proc. w stosunku do swoich szczytów