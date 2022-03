Europejski rynek akcji najwyżej od ponad tygodnia

Stoxx 600 rósł na zamknięciu poniedziałkowej sesji o 1,2 proc. Największym popytem cieszyły się akcje banków, do czego przyczynił się wzrost rentowności obligacji. W przypadku Bundów do najwyższego poziomu od czterech lat, informuje Bloomberg.

Zwiększony apetyt inwestorów na ryzyko to skutek sygnałów z weekendu o postępie w rozmowach ukraińsko-rosyjskich. Rynek liczy na to, że doprowadzą one do przerwania konfliktu w niedługim czasie.

- Nadzieja na wstrzymanie walki wspierała rynki – powiedziała Victoria Scholar, szefowa inwestycji w Interactive Investor. fot. Bloomberg Euro Stoxx 50 wzrósł o 1,5 proc., w Londynie FTSE 100 zyskał 0,5 proc., we Frankfurcie DAX poszedł w górę o 2,2 proc., a w Paryżu CAC 40 zwyżkował o 1,8 proc. Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec wzrosła o 12 pkt. bazowych do 0,37 proc., a analogicznych papierów Włoch o 11 pkt. bazowych do 1,97 proc. Inwestorzy kupowali chętnie oprócz akcji banków także papiery spółek motoryzacyjnych. Mocny spadek cen ropy i gazu spowodował zwiększoną podaż akcji spółek z segmentu energii. Ogólnie, popyt przeważał w 16 z 20 głównych segmentów Stoxx 600. Największy wolumen inwestorzy „nakręcili” w segmencie produktów konsumpcyjnych i usług. Był o 145 proc. większy niż średni w okresie 30 dni.

