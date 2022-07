To musisz wiedzieć dziś rano 29 VI 2022

1. Warszawska Grupa Inwestycyjna upadła 16 lat temu. Półtora roku temu sąd pierwszej instancji zdjął z jej menedżerów odium winy za gigantyczne straty klientów. Sąd apelacyjny uznał ten wyrok za niewłaściwy. Więcej...

2. Technicznej recesji nie uda się uniknąć, inflacja jest wciąż przed szczytem, złoty będzie pod presją, a stopy procentowe jeszcze wzrosną - wynika z prognoz PKO BP. Na pocieszenie: pod koniec roku chmury zaczną się rozganiać. Więcej...

3. Columbus i Hemp trafią do segmentu NC Alert. Zresztą nie tylko one. Jaki jest powód i konsekwencje?

4. Analityk Citi podniósł rekomendację dla CD Projektu, ale...

5. Adiuvo Investments wykorzystało skok kursu i zainteresowania akcjami Airwaya Medix i upłynniło pakiet 1 mln akcji. Więcej...

6. Notowania ropy naftowej spadają na globalnych giełdach paliw, po trzech poprzednich sesjach ze zwyżkami cen. Więcej...

7. Po rezygnacji z wartej prawie 300 mln zł umowy z rosyjskim Rusatomem Zortrax, producent drukarek 3D, wrócił do poszukiwań inwestora. Potrzebuje go, by w pełni wykorzystać potencjał. Więcej...

8. Jakub Błaszczykowski osiągnął próg 5 proc. w akcjonariacie spółki Intelligent Gaming Solutions. Więcej...

9. Dow Jones spadał na zamknięciu o 1,6 proc., S&P500 stracił 2,0 proc. Nasdaq kończył sesję zniżką o 3,0 proc. Indeksy finiszowały w pobliżu dziennych minimów. Więcej...

10. Akcjonariusze PCF Group zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w wysokości 0,27 zł na akcję. Więcej...