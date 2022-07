Columbus i Hemp trafią do segmentu NC Alert

GPW poinformowała o zakwalifikowaniu 73 spółek do segmentu NC Alert na NewConnect. Dla kilku nowych na niej oznacza to wypadnięcie z NCIndeksu i zesłanie do notowań w systemie kursu jednolitego.

Decyzja dotyczy m.in. popularnych wśród inwestorów spółek Columbus Energy i Hemp. Z NCIndeksu wypadną ponadto BPC, Gamedust, Merlin, MFood, PLGroup i S4E.