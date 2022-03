To musisz wiedzieć dziś rano 7 III 2022

1. W 12-tym dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę nie ustają działania wojenne. Rośnie lista kolejnych firm jakie wycofują się z rosyjskiego rynku, zaś sankcje i działania polityczno-gospodarcze prowadzą do coraz większej izolacji Rosji na scenie międzynarodowej. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji>>

2. Choć producenci gier utracą przychody z rynku rosyjskiego, to nie będą one znaczące, a niezadłużony i generujący gotówkę sektor może być jednym z bardziej odpornych na GPW. Więcej...

3. Śnieżka na razie nie widzi przesłanek, które wskazywałyby na utratę możliwości kontynuacji działalności grupy w Ukrainie.

4. Drożejąca na potęgę ropa przecenia indeksy azjatyckich giełd. Parkiet w Hongkongu zszedł do najniższego poziomu od sześciu lat. Benchmarkowy indeks MSCI Asia Pacific spadł w poniedziałek aż o 2,8 proc. zwiększając straty z rekordu osiągniętego w lutym ubiegłego roku do ponad 20 proc. – co stawia go na kursie technicznej bessy.

5. Produkcja i eksport z zakładów spółki IMC, zlokalizowanych w miejscowościach Czernichów, Sumy i Połtawa zostały zawieszone z powodu działań wojennych, poinformowała spółka.

6. Na razie koszt wojny dla polskiej gospodarki szacowany jest na 0,5-1 pkt proc., ale prawdopodobnie szacunki będą rosnąć. Więcej...

7. Konflikt w Ukrainie jest już uwzględniony w wycenach spółek, dlatego nie czas na impulsywne inwestycje, ale planowanie strategii długoterminowej - uważa Piotr Żółkiewicz z Zolkiewicz & Partners. Więcej...

8. Wbrew nadziejom, rentowność naszych papierów skarbowych wyszła na nowe szczyty trendu. Wojna przerwała też odrodzenie popytu na obligacje korporacyjne, bo większą wartość niż odsetki zaczyna mieć płynność. Więcej...

9. PGE przesuwa decyzję o emisji akcji, a Enea zaraz to zrobi. Skarb nie jest jeszcze gotowy dać im blisko 4 mld zł na zielone inwestycje. Liczy na powrót węgla do łask? Więcej...

10. W najbliższych latach fundusze chcą kupić w Polsce nawet 70 tys. lokali. Klienci indywidualni wspomagający się kredytem hipotecznym są w coraz gorszej sytuacji. Więcej...