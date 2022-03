Silne spadki na azjatyckich giełdach, słabną waluty rynków wschodzących (RELACJA)

Zapraszamy na naszą relację z poniedziałkowych wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie oraz towarzyszącym im działań na scenie politycznej i reakcji rynków.

6:50 Notowania ropy poszybowały zbliżając się do bariery 140 USD. Odcięcie rynku od rosyjskiej ropy może skutkować wzrostem jej wyceny do nawet 200 USD, ostrzegają analitycy BofA.

6:42 Choć producenci gier utracą przychody z rynku rosyjskiego, to nie będą one znaczące, a niezadłużony i generujący gotówkę sektor może być jednym z bardziej odpornych na GPW. Więcej...

6:41 Śnieżka na razie nie widzi przesłanek, które wskazywałyby na utratę możliwości kontynuacji działalności grupy w Ukrainie.

6:35 Drożejąca na potęgę ropa przecenia indeksy azjatyckich giełd. Parkiet w Hongkongu zszedł do najniższego poziomu od sześciu lat. Benchmarkowy indeks MSCI Asia Pacific spadł w poniedziałek aż o 2,8 proc. zwiększając straty z rekordu osiągniętego w lutym ubiegłego roku do ponad 20 proc. – co stawia go na kursie technicznej bessy.

6:31 Produkcja i eksport z zakładów spółki IMC, zlokalizowanych w miejscowościach Czernichów, Sumy i Połtawa zostały zawieszone z powodu działań wojennych, poinformowała spółka.

Najważniejsze wydarzenia minionego weekendu: