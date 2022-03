Agencja zwraca uwagę, że choć LBMA nie podało powodów decyzji, to wiąże się to z sankcjami nałożonymi na Rosję za napaść na Ukrainę.

Uczestnicy rynku uważają, że wyrzucenie rosyjskich rafinerii nie będzie miało dużego wpływu, bo rosyjskie metale szlachetne znajdą nabywców w Chinach, czy na Bliskim Wschodzie.

Reuters przypomina, że Rosja produkuje rocznie ok. 330 ton złota, co stanowi 9 proc. globalnej produkcji. Produkuje także ok. 1350 ton srebra stanowiącego 5 proc. globalnej produkcji. Większość tych metali jest kupowana przez banki, które wysyłają je następnie do rafinerii przerabiających je na sztabki.