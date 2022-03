Kontrakty pod kreską, ale nastroje się nieco poprawiły

W czerwonych odcieniach toczy się handel kontraktami terminowymi na indeksy amerykańskich giełd, choć skala przeceny została nieco ograniczona. Sugeruje to jednak spadkowe otwarcie notowań na rynku kasowym, chyba ,że rynek „optymistycznie” odniesie się do propozycji negocjacyjnych Moskwy, które przecież są „nie do odrzucenia”.

fot. Bloomberg