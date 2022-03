Złoto przebiło pułap 2 tys. USD

Eskalacja działań wojennych na Ukrainie pociągająca za sobą m.in. zwyżkę cen surowców, w tym ropy, mocno wspiera wycenę kontraktów terminowych na złoto.

Jak podaje agencja Bloomberg, futures na złoto z dostawą w kwietniu wzrosły aż o 2 proc. do 2 005,20 USD za uncję, a następnie o godzinie 11:36 czasu singapurskiego na giełdzie Comex wycena zeszła do 1 990,80 USD. Był to najwyższy poziom intraday od sierpnia 2020 r., kiedy to kurs osiągnął rekordowy poziom 2089,20 USD.

Notowania złota wzrosły w zeszłym tygodniu o 4,2 proc zaliczając najlepszy wynik od lipca 2020 r.

A to nie ostatnie słowo złota, które w obecnych warunkach ma przed sobą bardzo dobre perspektywy.

Shyam Devani, strateg techniczny i założyciel SAV Markets w Singapurze uważa, że niemożność rozwiązania problemu inflacji w dzisiejszych warunkach może spowodować wzrost cen kruszcu do 2142 dolarów za uncję.