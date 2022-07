To musisz wiedzieć dziś rano 8 VII 2022

1. Widmo recesji w Europie umacnia amerykańską walutę, dodatkowo wspieraną przez Fed. Zrównanie się jej wartości z euro będzie kolejnym ciosem w słabego złotego. Więcej...

2. Analityk z PKO BP mocno ściął wyceny banków>>

3. Nida Iqbal, analityczka banku Morgan Stanley, zmieniła rekomendacje i ceny docelowe PKO BP i Pekao. Więcej...

4. S&P 500 i Nasdaq odnotowały w czwartek wyższe zamknięcie, ponieważ inwestorzy skłaniali się ku amerykańskim akcjom po tym, jak Rezerwa Federalna zasugerowała, że podwyżki stóp procentowych mogą zostać złagodzone – donosi agencja Reutersa. Więcej...

5. Główna stopa procentowa NBP została podniesiona do 6,5 proc., mniej niż oczekiwał rynek finansowy. Wątpliwe jednak, by była to ostatnia podwyżka stóp. Więcej...

6. Notowania ropy w czwartek przyniosły odreagowanie dwóch z rzędu spadków. Co ważne, w przypadku amerykańskiej odmiany WTI wycena znów przekroczyła poziom 100 USD/b. Więcej...

7. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na przewozy kukurydzy czy pszenicy z Ukrainy pojawił się w ostatnich miesiącach – mówi w piątkowej "Rzeczpospolitej" prezes PKP Cargo Dariusz Seliga. Więcej...

8. Kontrakty terminowe na złoto wzrosły w czwartek, kładąc kres serii spadków, która trwała siedem sesji, najdłużej od ponad trzech lat – donosi MarketWatch. Więcej...

9. W czerwcu 2022 r. przychody spółki Artifex Mundi, producenta gier, spadły o 13 proc. r/r do 2,97 mln zł, wynika z szacunkowych danych zarządu. Więcej...

10. Prezes Columbusa dokupił akcji. Więcej...