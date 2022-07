Prezes Columbusa dokupił akcji

Na sesji 4 lipca menedżer kupił 10 tys. akcji po cenie jednostkowej 4,7 zł.

30 czerwca oraz 5 lipca poza systemem obrotu kupił natomiast 16 tys. akcji serii E. 11 tys. po cenie jednostkowej 4 zł, a 5 tys. po 3,5 zł za sztukę. Akcje serii E emitowane były w tym roku w ramach programu motywacyjnego. Uprawnione osoby obejmowały je po 1,89 zł za walor.

Do Dawida Zielińskiego należy ponad 31 proc. akcji spółki, co czyni go największym akcjonariuszem firmy.