UOKiK zgodził się na fuzję Orlenu i PGNiG

Warunkiem jest oddanie przez PGNiG kontroli nad spółką Gas Storage Poland niezależnemu inwestorowi w ciągu 12 miesięcy od połączenia z Orlenem. “Po przeprowadzonym postępowaniu i wnikliwej analizie rynku możemy wydać decyzję warunkową połączenia PGNiG i Orlenu” - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

"PGNiG oraz Orlen zobowiązują się m.in. do zawarcia przynajmniej na 10 lat umowy powierzającej GSP lub jej następcy prawnemu pełnienie obowiązków operatora systemu magazynowania paliw gazowych stanowiącego własność podmiotu powstałego w wyniku połączenia PGNiG i ORLEN. Obecnie GSP pełni funkcję operatora systemu magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, które są własnością PGNiG.“ - podała gazowa spółka w oświadczeniu.

Prezes PKN Orlen zadeklarował w komunikacie, że fuzja spółek zostanie sfinalizowana do końca 2022 roku.

"Zgoda UOKiK na połączenie z PGNiG to kolejny istotny krok na drodze do powstania jednego, silnego koncernu multienergetycznego, który zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu. (...) Finalizacja procesu połączenia PKN Orlen, PGNiG oraz Lotosu to szansa na to, żeby Polacy mieli dostęp do bezpiecznej energii w akceptowalnych cenach" - ocenił Daniel Obajtek.