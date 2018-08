Uwaga znów koncentruje się na Chinach

Kluczowe informacje z rynków:

USA/ CHINY / WOJNY HANDLOWE: Chiński indeks PMI dla przemysłu liczony przez Caixin spadł w lipcu do 50,8 pkt. z 51,0 pkt. Tymczasem prasa spekuluje, że administracja Trumpa rozważa podwyższenie ceł na szereg chińskich produktów o wartości 200 mld USD rocznego importu – nowa stawka miałaby wynieść 25 proc., a nie 10 proc. Tymczasem jeszcze wczoraj plotkowano, że jeszcze w tym tygodniu miałoby dojść do spotkania obu stron w celu przygotowania gruntu pod „restart” negocjacji handlowych.

NOWA ZELANDIA: Opublikowane kwartalne dane z rynku pracy wskazały na wzrost stopy bezrobocia w II kwartale do 4,5 proc. z 4,4 proc. (szacowano 4,4 proc.), oraz wzrost zatrudnienia o 0,5 proc. k/k (oczekiwano 0,4 proc. k/k). Indeks kosztów zatrudnienia wzrósł o 0,6 proc. k/k (zgodnie z prognozami).

CEE: Polski indeks PMI dla przemysłu cofnął się w lipcu do 52,9 pkt. z 54,2 pkt., co nie było oczekiwane. Zmalał także PMI w Czechach (do 55,4 pkt. z 56,8 pkt.), ale za to wzrósł na Węgrzech (do 53,1 pkt., ale dane za czerwiec zrewidowano do 52,9 pkt. z 53,0 pkt.).

EUROSTREFA: W lipcu PMI ukształtował się ostatecznie na poziomie 55,1 pkt. (jak oczekiwano), wobec 54,9 pkt. w czerwcu.

WIELKA BRYTANIA: Indeks PMI dla przemysłu spadł w lipcu do 54 pkt. z 54,3 pkt. po korekcie w czerwcu (szacowano 54,2 pkt.).

Opinia: Dzisiaj mamy wysyp odczytów PMI – z tych co poznaliśmy do tej pory uwagę przykuwa niski odczyt dla Chin, co w połączeniu z trwającym sporem handlowym USA-Chiny i brakiem szans na wyraźniejszy przełom w tej sprawie nie napawa optymizmem. Spekulacje o tym, jakoby USA planowały jednak nałożyć stawkę celną na poziomie 25 proc., a nie 10 proc. na produkty warte 200 mld USD rocznego importu, co było wcześniej zapowiadane, ucięły wcześniejszy optymizm, jaki pojawił się po wczorajszych, popołudniowych spekulacjach, jakoby jeszcze w tym tygodniu obie strony miały przygotowywać grunt pod restart negocjacji. Jak widać strona amerykańska planuje mocno „docisnąć” Chińczyków, zanim zacznie negocjować. Główne pytanie brzmi teraz, czy Donald Trump „planuje” osiągnąć w tej materii „sukces” jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu, czy też skupi się chwaleniu się porozumieniem z UE i ewentualnie zmianami w NAFTA?

Dzisiaj PBOC ustalił fiksing juana onshore na poziomie 6,82, co pokazuje, że chińska waluta jest najsłabsza w relacji z dolarem od maja ub.r. Na wykresie USD/CNH (juana offshore) widać jednak, że inwestorzy są ostrożni ze scenariuszem dalszych wzrostów. Szczyty z ostatnich dni pozostają niepokonane, a dzienne wskaźniki zdają się przemawiać za zupełnie innym scenariuszem. Warto temu uważnie się przyglądać, a zwłaszcza informacjom mogącym sugerować, że negocjacje handlowe jednak zostaną wznowione.

Uwagę powinny przykuwać też układy walut Antypodów, czyli AUDUSD, czy NZDUSD, które są wrażliwe na informacje z Chin. Na tygodniowym układzie AUDUSD widać konsolidację trwającą już dłuższy czas, a która pozwoliła zbudowanie przez wskaźniki baz pod ewentualne odbicie w górę. Lekko wznoszący trend widać też od pewnego czasu na dziennym układzie NZDUSD, chociaż tutaj opór przy 0,6850 pozostaje dość silny.

Na układzie EURUSD nadal konsolidacja, uwagę zwraca wczorajsze odbicie w dół od oporu przy 1,1740. Brak konkretnych sygnałów ze strony oscylatora RSI 9.

Dzisiaj wieczorem poznamy komunikat po posiedzeniu Fed. Raczej nie należy spodziewać się, aby Rezerwa próbowała jakoś tonować oczekiwania związane z możliwą, trzecią w tym roku podwyżką stóp procentowych w końcu września. Pewne wątpliwości rynku może jedynie budzić to, czy czwarte zacieśnienie pojawi się w grudniu, ale na takie dywagacje nie jest czas dzisiaj. We wrześniu rynek dostanie więcej informacji w postaci nowych projekcji Fed, które pozwolą lepiej odpowiedzieć na to pytanie.

Na koszyku BOSSA USD widać, że weszliśmy w trend horyzontalny po mocnych zwyżkach z okresu kwiecień-czerwiec. Nie musi to jednak od razu zapowiadać większą korektę. Prawdopodobieństwo takowej wzrośnie, jak notowania będą ciążyć w stronę 79,3 pkt.