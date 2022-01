Vortex Energy liczy na 150 mln zł z emisji akcji

Vortex Energy to zintegrowanym pionowo podmiot z sektora OZE, który świadczy usługi od planowania i rozwoju, poprzez budowę oraz zarządzanie techniczne, aż po sprzedaż i zakup projektów na rynku OZE.

Od początku istnienia grupy (18 lat) łączna moc zrealizowanych projektów w Polsce i w Niemczech wynosi ponad 425 MW, z czego około 320 MW w Polsce.

Aktualnie Vortex Energy posiada w swoim portfelu projekty fotowoltaiczne i wiatrowe na różnym etapie rozwoju o łącznej mocy ok. 12,7 GW, z czego około 1,7 GW ma zabezpieczone tytuły prawne do gruntów. Spółka ma obecnie kilkadziesiąt projektów gotowych do budowy na terenie Polski. Są to projekty farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 172 MW, w tym 103 MW projektów wiatrowych oraz 69 MW projektów solarnych.

Oczekiwane wpływy netto z emisji to 150 mln zł. Pieniądze pójdą m.in. na przejęcia projektów na różnych etapach rozwoju, sfinansowanie prac polegających na uzyskaniu warunków przyłączenia dla możliwie największej liczby projektów oraz pozostałych prac dotyczących projektów znajdujących się przed fazą budowy oraz spłatę finansowania pomostowego.

Obecnie 100 proc. akcji należy do VH Invest, a po emisji i sprzedaży akcji podmiot ten zakłada zachowanie pakietu kontrolnego.

Prospekt spółki nie został jeszcze zatwierdzony przez KNF.