W poniedziałek JSW sfinalizuje przejęcie PBSz, rozmowy z Prairie przedłużone do 28 września

W najbliższy poniedziałek Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza sfinalizować przejęcie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), natomiast horyzont rozmów na temat możliwego przejęcia aktywów górniczych Prairie Mining przedłużono do 28 września - podał prezes JSW Daniel Ozon.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Warszawie zarząd JSW omówił wyniki grupy JSW w pierwszym kwartale tego roku. Firma osiągnęła w tym czasie 2,48 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 2,51 mld zł w pierwszym kwartale 2018 r. Zysk netto sięgnął 409,8 mln zł, wobec 757,9 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Produkcja węgla spadła z 4,1 mln ton przed rokiem do niespełna 3,5 mln ton w pierwszym kwartale br. - 68,8 proc. produkcji to węgiel koksowy. Wzrosły koszty produkcji węgla. Wyższe były także średnie ceny, zarówno węgla jak i koksu.



Odnosząc się do rozmów z australijską firmą Prairie Mining, z którą JSW negocjuje potencjalne przejęcie kontroli nad projektami górniczymi Dębieńsko na Śląsku oraz Jan Karski na Lubelszczyźnie, prezes JSW poinformował, że "intencją obu stron jest kontynuowanie negocjacji w kolejnych miesiącach, w szczególności w zakresie potencjalnej struktury transakcji i warunków biznesowych współpracy lub transakcji". Chodzi także o dostosowanie projektów Dębieńsko i Jan Karski do koncepcji JSW oraz zmaksymalizowanie potencjalnych synergii.



"Przedłużyliśmy rozmowy z Prairie w zakresie możliwości przejęcia kontroli nad projektami, jakie Prairie posiada w Polsce. Dalej pracują tutaj doradcy prawni i finansowi. Rozmawiamy już także z naszą radą nadzorczą i organami nadzorczymi na temat struktury tej transakcji i zgód" - powiedział Ozon.



Prezes potwierdził, że w najbliższych tygodniach JSW spodziewa się uzyskać koncesję na eksploatację kolejnej części złoża węgla Bzie-Dębina, gdzie trwają prace związane z budową nowej kopalni węgla koksowego. Spółka ma już koncesję na złoże Bzie-Dębina 2-Zachód, a obecnie stara się o koncesję na sąsiednie złoże Bzie-Dębina 1-Zachód. Nowa kopalnia ma docelowo dostarczać ok. 2,5 mln ton węgla koksowego rocznie, a pierwszy węgiel ma pojawić się w 2022 roku.



Tzw. zasoby operatywne kopalni Bzie-Dębina szacowane są łącznie na ponad 180 mln ton węgla, znajdującego się w złożach Bzie-Dębina 1-Zachód (prawie 71,5 mln ton zasobów) oraz Bzie-Dębina 2-Zachód (113,8 mln ton). W pierwszym kwartale JSW wydzieliła w swojej strukturze nowo budowaną kopalnię Bzie-Dębina. Zmiana ma przyspieszyć prace zmierzające do rozpoczęcia wydobycia węgla koksowego z tego złoża, wcześniej należącego do kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.



W lutym br. - jak poinformowano podczas piątkowej konferencji - Jastrzębska Spółka Węglowa uruchomiła, w porozumieniu z działającymi w firmie związkami zawodowymi, Pracowniczy Program Emerytalny. Stosowną umowę zawarto z otwartym funduszem inwestycyjnym PKO Parasolowy oraz funduszem PKO zabezpieczenia emerytalnego. Za pierwszy miesiąc działalności odprowadzono składki na PPE dla ponad 4 tys. pracowników, później liczba uczestników programu wzrosła do ponad 6 tys., a proces rejestracji nadal trwa. Pracowniczy Program Emerytalny będzie też wdrażany w spółkach zależnych JSW, m.in. koksowniach i przejmowanym Przedsiębiorstwie Budowy Szybów.



Dla zapewnienia finansowania inwestycji, na początku kwietnia JSW sfinalizowała umowy z konsorcjum banków (tworzonym przez Agencję Rozwoju Przemysłu, BGK, Pekao, PKO BP i ICBC) oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), pozyskując w sumie ponad 1 mld zł finansowania dłużnego. Część pozyskanych środków sfinansuje kupno ponad 95 proc. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów za 204 mln zł. Jak mówił w piątek prezes Ozon, spółkę cieszy uczestnictwo w konsorcjum chińskiego banku ICBC - firma liczy na potencjalne finansowanie z tego kierunku, gdyby udało jej się pozyskać górnicze aktywa Prairie Mining.



Przedstawiciele JSW oceniają, że obecna stabilizacja na rynku węgla koksowego i koksu pozwala spółce kontynuować strategiczne projekty inwestycyjne, wśród nich modernizację zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz budowę nowych poziomów wydobywczych. W pierwszym kwartale br. grupa JSW wydała na inwestycje 637,1 mln zł, czyli o ponad 114 proc. więcej niż w poprzednim kwartale.



"Kontynuujemy wiele inwestycji, związanych m.in. z modernizacją zakładów przeróbki mechanicznej węgla w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice. Działamy w obszarze innowacyjności i wzrostu efektywności, ale przede wszystkim skupiamy się na zadaniach związanych z poszerzaniem bazy zasobowej" – poinformował wiceprezes JSW Tomasz Śledź.