W procesie Idea Banku tłumaczy się szef PDM

11.02 Przewodnicząca składu orzekającego przypomina jednak byłemu prezesowi GetBacku o tym, że nie może ujawniać materiału dowodowego nieujawnionego podczas rozpraw.

11.00 Sąd dziś nie rozpatrzy wniosku prokuratury.

10.59 Obrońca zaznacza, że Konrad Kąkolewski przedstawił tylko dziennikarzowi Radia Zet swoją wersję zdarzeń.

Podkreśla, że Konrad Kąkolewski nie kontaktuje się bezpośrednio z pokrzywdzonymi

10.58 Prokurator zwraca uwagę, że obietnice Konrada Kąkolewskiego co do odzyskania pieniędzy zainwestowanych w obligacje mogłyby posłużyć do składania pokrzywdzonym obietnic bez pokrycia w celu uzyskania pieniędzy, które mogłyby posłużyć Konradowi Kąkolewskiemu do ucieczki.

10.57 Prokurator zaznacza, że zaraz po opuszczeniu aresztu Konrad Kąkolewski udzielił wywiadu Radiu Zet i ujawnił tam wspomniane wyjaśnienia. W ten sposób nieprzesłuchani jeszcze świadkowie dowiedzieli się o linii obrony zaprezentowanej przez oskarżonego.

- Działania oskarżonego zmierzały do zachęcenia osób mu przychylnych do przedstawienia depozycji procesowych zgodnych z jego linią obrony. W prawidłowym toku postępowania przesłuchiwani świadkowie, jeśli nie są pokrzywdzonymi, nie mają wiedzy o treści wyjaśnień złożonych przez oskarżonego – wyjaśnia prokurator Przemysław Ścibisz.

10.52 Ale to nie koniec. Prokurator Przemysław Ścibisz wnioskuje o modyfikację środków zapobiegawczych nałożonych na Konrada Kąkolewskiego przez zakaz upubliczniania złożonych wyjaśnień oraz depozycji przedstawianych przez innych podejrzanych i świadków. Chce też zakazania oskarżonemu doradztwa finansowego w zakresie informowania pokrzywdzonych co do sposobu odzyskania pieniędzy zainwestowanych w obligacje GetBacku.

10.46 Już po przerwie. Sąd decyduje o odroczeniu sprawy do 29 sierpnia.

10.44 Krótka przerwa

10.44 Ponieważ oskarżony odmówił odpowiedzi na pytania stron, sędzia pyta prokuraturę czy ta oczekuje odczytania jego wyjaśnień ze śledztwa.

Prokuratura na razie nie chce. Obrona nie oponuje przeciwko odczytaniu protokołów dzisiaj. Sędzia pyta jakich. Adwokat tego nie precyzuje. Zaznacza za to, że Szczepan D. co do zasady nie odmawia składania wyjaśnień, ale chce je złożyć na kolejnej rozprawie.

Przypomnę, że już na początku rozprawy obrońcy szefa PDM zaznaczyli, że wynika to z odwołania przez Konrada Kąkolewskiego wyjaśnień złożonych w prokuraturze.

10.33 Oskarżony stwierdza, że od wydaje mu się, że od podpisania ugody MIA żadnych usług na rzecz idea Banku nie świadczyła.

Zaznacza, że nie był prezesem spółki MIA i nie pamięta dokładnie tamtego okresu, ale na 90 proc. MIA już nie prowadziła współpracy z Idea Bankiem.

10.27 Jedna z sędziów wskazuje, że w zarzucie prokurator określił szefa PDM jako osobę faktycznie zarządzającą sprawami MIA. Szczepan D. stwierdza, że chciałby się do tego odnieść dopiero na kolejnej rozprawie.

10.12 W tym miejscu muszę pokrótce przedstawić zarzuty stawiany w tym procesie szefowi PDM.

Jest to m.in. przywłaszczenie ponad 20 milionów złotych na szkodę GetBacku w wyniku pozornych umów na świadczenie usług doradczych bądź szkoleniowych zawartych pomiędzy GetBackiem, MIA, PDM i Solvusem.

Zarzuca się mu też zorganizowanie i prowadzenie bez zezwolenia KNF obrotu instrumentami finansowymi w postaci obligacji wobec 4282 klientów i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 927 klientów Idea Banku na kwotę 194 mln zł przez wprowadzenie ich w błąd.

Narażenie Idea Banku na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec klientów na kwotę 185,2 mln zł oraz nałożenie kar finansowych przez KNF i UOKiK, przez prowadzenie działalności związanej z obligacjami przy świadomości, że Idea Bank nie ma zezwolenia na taki biznes.

Jednym z zarzutów jest też narażenie Idea Banku na szkodę wysokości pół miliona złotych. Obecne wyjaśnienia odnoszą się ewidentnie do tej ostatniej kwestii, która dla całokształtu procesu jest trzeciorzędna.

10.03 Szczepan D. stwierdza, ze były dwie firmy współpracujące. Jedna to Idea Bank, druga – MIA. Wielomiesięczna współpraca trwała i w pewnym momencie Idea Bank nie wystawił w odpowiednim czasie faktury, co spowodowało, że MIA musiała za dany miesiąc zapłacić większe podatki (gł. VAT).

- Stąd zwróciłem się do Idea Bank, że to po ich stornie jest błąd i oni narazili firmę MIA na straty – twierdzi Szczepan D.

Zaznacza, ze nie miał żadnych kontaktów z zarządem Idea Banku. Kontakty odbywały się miedzy prawnikiem MIA a księgowością Idea Banku.

Chodziło o pół miliona, mniej więcej.

I to bank miał zaproponować rozwiązanie.

- Gdyby bank wystawił fakturę prawidłowo, to w ogóle nie byłoby mowy o żadnej ugodzie bo nie byłoby kwestii by podpisywać tę ugodę – opowiada Szczepan D.

9.57 Na wstępie prezes PDM nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów.

9.56 Sąd przystępuje do przesłuchania prezesa PDM. Jeden z jego adwokatów zaznacza, że w związku z odwołaniem złożonych w śledztwie zeznań Konrada Kąkolewskiego, prezes PDM będzie składał wyjaśnienia tylko do części stawianych mu zarzutów.

9.53 Sąd nie uwzględnia wniosku byłego prezesa GetBacku.

9.48 Konrad Kąkolewski wnioskuje o wykluczenie Capitei (obecna nazwa GetBacku) z udziału w rozprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Uważa, ze skoro osoby z Capitei wyprowadziły majątek spółki nie powinny mieć tego statusu.

9.47 Okazuje się, że stowarzyszenie L4G wnioskuje o utrwalanie przebiegu rozprawy za pomocą obrazu i dźwięku. Sąd się na to nie zgadza twierdząc, że wniosek jest niepełny, a samo stowarzyszenie nie jest środkiem masowego przekazu. Tylko środkom masowego przekazu przysługuje zaś prawo do utrwalania obrazu i dźwięku.

Konrad Kąkolewski, były prezes GetBacku, tłumaczył się jako pierwszy. Swoją opowieść snuł przez kilka rozpraw. Gdy przyszło do pytań prokuratury odmówił odpowiedzi.

Na dziś zaplanowano wystąpienie prezesa Polskiego Domu Maklerskiego. To jeden z dwóch domów maklerskich współpracujących z Idea Bankiem przy sprzedaży obligacji windykatora.

Proces, który ruszył 23 lutego 2022 r. nie dotyczy odpowiedzialności za samą niewypłacalność GetBacku, ale nieprawidłowości w działalności Idea Banku przy dystrybucji obligacji windykatora i związanych z GetBackiem funduszy Trigon Profit.

Z 16 oskarżonych aż 9 osób to ludzie nieistniejącego już Idea Banku – od prezesów począwszy, przez zwykłych członków zarządu, dyrektorów departamentów, po radcę prawnego. Do tego dochodzą trzy osoby związane z Polskim Domem Maklerskim, dwie z Trigon TFI i jedna z Mercurius DM. GetBack na ławie oskarżonych reprezentuje tylko były prezes Konrad Kąkolewski.