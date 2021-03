Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że łańcuchy dostaw, które zerwały się wiosną ub.r. są znów mocne. Tymczasem kolejne branże raportują problemy z dostępem do surowców, czy podzespołów. Czy to chwilowe kłopoty? Dlaczego amerykańska gospodarka ucieka europejskiej, szybciej wychodząc z kryzysu? Czy główny powód to szybsze tempo szczepień? Jak przyszłość polskiej gospodarki widzie NBP? Jak się ma do tego tzw. trzecia fala zachorowań?