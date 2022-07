Wawel ostrzega: są pertrurbacje w sprzedaży

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Producent słodyczy przyznał, że znaczący wzrost kosztów, surowców, materiałów i mediów (prąd, gaz) będzie miał istotny wpływ na poziom realizowanej marży. A to nie wszystkie kłopoty.

W I kwartale 2022 r. przychody Wawelu niemal nie zmieniły się w ujęciu r/r, a zysk netto spadł o ponad połowę do 6,2 mln zł. Już wówczas sygnalizowano, że mocno w górę idą koszty materiałów, energii i wynagrodzeń. Na raport za I półrocze trzeba poczekać do 19 sierpnia, ale już teraz spółka zasygnalizowała, że znaczący wzrost kosztów zakupu niezbędnych do produkcji surowców i materiałów oraz mediów (prąd, gaz) będzie miał istotny wpływ na wyniki spółki, w szczególności na poziom realizowanej marży brutto.