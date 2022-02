Narodowa Komisja Rozwoju i Reform ogłosiła, że „rozsądna” cena za węgiel z prowincji Shanxi to 370-570 juanów za tonę, z prowincji Shaanxi to 320-520 juanów za tonę, a z prowincji Mongolia Wewnętrzna 260-460 juanów za tonę. Limity mają obowiązywać od 1 maja.

Wiadomość spowodowała spadek ceny węgla z benchmarkowych kontraktów terminowych notowanych w Zhengzhou o 8,5 proc. do 741,80 juanów za tonę. Taniały także wyraźnie akcje spółek górniczych, m.in. China Shenhua Energy Co. (-3,5 proc.), China Coal Energy Co. (-3,8 proc.) i Yankuang Energy Group Co. (-5,9 proc.).