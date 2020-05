WHO osłabiło dolara

Ostatnie godziny obrotu na rynku walutowym przyniosły osłabienie dolara po doniesieniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), iż część dostępnych na rynku terapii ogranicza dotkliwość i długość trwania COVID-19. Kurs EUR/USD odbił do 1,08447 USD dzięki zwiększeniuapetytu inwestorów na ryzyko.

Należy mieć świadomość, iż jest to jedynie pretekst do ruchu, gdyż większość ostatnich impulsów wynikała głównie ze zmian retoryki w depeszach agencyjnych. Kluczowe indeksy giełdowe rosną ze względu na oczekiwania co do luzowania obostrzeń, aby następnego dnia korekta tłumaczona była obawami przed drugą falą zachorowań.