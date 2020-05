Co trzecia firma kosmetyczna zmieniła profil produkcji

Firmy kosmetyczne w Polsce błyskawicznie zareagowały na zmianę sytuacji rynkowej - co trzecia zmieniła profil produkcji, wytwarzając głównie żele i płyny antybakteryjne - wynika z badania „Branża kosmetyczna vs. Covid-19”. Nie rozwiąże to jednak wszystkich problemów branży - dodano.